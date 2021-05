Nouvelles du coronavirus: un nouveau rapport affirme que le virus A probablement fui du laboratoire de Wuhan | Monde | Nouvelles

Le rapport a affirmé que Covid-19 n’a “aucun ancêtre naturel crédible” et qu’il est “au-delà de tout doute raisonnable” qu’il a été créé dans un laboratoire. Il s’agit d’une théorie controversée et non soutenue par la majorité des scientifiques ou des gouvernements.

Mais le nouveau rapport a suggéré que le virus aurait pu provenir de l’Institut de virologie de Wuhan.

Le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, fin 2019.

Les autorités chinoises ont refusé de coopérer pleinement avec les efforts internationaux pour enquêter sur l’origine de la pandémie.

La nouvelle étude a été rédigée par le professeur britannique Angus Dalgleish et l’universitaire norvégien Birger Sørensen.

Vu par le Daily Mail, il devrait être publié dans le Quarterly Review of Biophysics Discovery, une revue scientifique.

Le professeur Dalgleish et le Dr Sørensen ont mené une « analyse médico-légale » des recherches menées au laboratoire de Wuhan de 2002 à 2019.

Ils ont conclu que le coronavirus avait été créé par « manipulation en laboratoire » en utilisant la recherche sur le « gain de fonction ».

La recherche sur le gain de fonction est une pratique controversée qui permet aux scientifiques de modifier les virus naturels pour les rendre plus infectieux.

Le scientifique a ajouté : « Les lois de la physique signifient que vous ne pouvez pas avoir quatre acides aminés chargés positivement d’affilée.

“La seule façon d’obtenir cela est de le fabriquer artificiellement.”

L’étude a également affirmé que les autorités chinoises avaient tenté de brouiller les pistes avec « une destruction, une dissimulation ou une contamination délibérée de données ».

Il a ajouté: “Les scientifiques qui souhaitaient partager leurs découvertes n’ont pas pu le faire ou ont disparu.”

Les scientifiques ont appelé à une enquête internationale plus large sur les origines du coronavirus.

Ils ont écrit: «On s’attend à ce qu’une pandémie virale naturelle mute progressivement et devienne plus infectieuse mais moins pathogène, ce que beaucoup attendaient avec la pandémie COVID-19, mais qui ne semble pas s’être produit.

“L’implication de notre reconstruction historique, nous postulons maintenant au-delà de tout doute raisonnable, du virus chimérique SARS-CoV-2 manipulé à dessein rend impératif de reconsidérer quels types d’expériences de gain de fonction il est moralement acceptable d’entreprendre.

« En raison de leur impact social important, ces décisions ne peuvent être laissées aux seuls chercheurs. »

Le coronavirus a tué au moins 3,5 millions de personnes dans le monde, bien que le chiffre réel soit probablement considérablement plus élevé.

Plus tôt ce mois-ci, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain, a appelé à davantage de recherches sur la formation de Covid-19.

S’adressant à PolitiFact, il a déclaré: «Certainement, les personnes qui ont enquêté disent qu’il s’agissait probablement de l’émergence d’un réservoir animal qui a ensuite infecté des individus.

“Mais cela aurait pu être autre chose, et nous devons le découvrir.”

Les autorités chinoises nient fermement que le coronavirus a été créé artificiellement.

En réponse aux commentaires du Dr Fauci, le Global Times, un journal proche du parti communiste au pouvoir, a déclaré : « Les élites américaines dégénèrent davantage en moralité, et Fauci est l’un d’entre eux.

The Quarterly Reviews of Biophysics Discovery est une revue en libre accès publiée par Cambridge University Press à l’aide de « revues ouvertes par les pairs ».