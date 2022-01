Des agents de l’équipe Safer Neighbourhood à Swadlincote, dans le Derbyshire, ont arrêté le véhicule d’un chauffeur de plats à emporter samedi soir. Ils ont plaisanté en disant que certains locaux affamés avaient probablement attendu plus longtemps que prévu pour leurs plats à emporter en raison des fiançailles.

Mais alors que cette personne était laissée à l’abandon, les agents ont obtenu beaucoup plus que ce qu’ils avaient négocié.

Ce qui a commencé comme une question sur un défaut d’indication pendant la conduite s’est rapidement transformé en la voiture saisie et un rapport a été envoyé aux agents environnementaux locaux en raison d’animaux morts.

La police de Swadlincote a déclaré que la voiture Citroën avait été aperçue en train de s’éloigner d’un restaurant de plats à emporter et ne l’avait pas indiqué alors qu’elle tournait à un rond-point.

La voiture a été suivie par des agents jusqu’à ce qu’elle s’immobilise.

Lors d’un interrogatoire, il a été rapidement révélé que le conducteur n’avait pas la bonne assurance de conduite.

Dans un post sur les réseaux sociaux, la police a plaisanté : « Au menu du chauffeur, il y avait une convocation pour les infractions au code de la route.

« Le véhicule a été chargé sur un véhicule de dépannage pour être livré à la fourrière locale. »

L’affaire ne s’est pas arrêtée là, avec des officiers qui auraient « faim de plus ».

À la suite de la découverte de faisans morts, un rapport a été remis aux responsables locaux de la santé environnementale du South Derbyshire District Council.

Les agents ont donné un pourboire utile au chauffeur à emporter.

Ils ont écrit : « Ayez la bonne assurance !

« Les gens travaillent dur pour s’offrir leurs belles voitures.

« Si ce conducteur était impliqué dans un accident de la route, il ne serait pas assuré. »

Le restaurant de plats à emporter impliqué n’a pas été nommé.

