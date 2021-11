Nouvelles du Devon: Fury comme barrière empêche les enfants de jouer au football dans un parc | Royaume-Uni | Nouvelles

Les résidents lésés disent que les enfants utilisent l’espace depuis 35 ans. À un moment donné, une querelle avec des voisins à propos de plaintes concernant le jeu est devenue si vive que la police a dû être appelée.

Des enfants ont joué au football dans un coin du parc à Cullompton, dans le Devon, après qu’un habitant ait peint un but sur le côté de leur garage, qui donne sur la clairière.

Cependant, après que le conseil eut reçu des plaintes selon lesquelles des voisins jouaient à des jeux de balle dans le parc, une barrière en bois diagonale a été placée en travers du but de fortune.

Cela rend pratiquement impossible pour les enfants de jouer au football là-bas.

Un local a décrit le changement comme « un peu fou et très déraisonnable ».

La voisine Barbara Gozna a déclaré : « Certains voisins n’aiment pas que les balles soient lancées dans leur jardin et que les enfants regardent apparemment dans leur propriété, mais c’est la même chose pour tous les résidents vivant ici.

« Ces maisons sont là depuis une trentaine d’années. Mon père a vécu en fin de compte plus de 20 ans et il n’a jamais eu de problèmes.

« S’ils envoient le ballon dans le jardin, vous le renvoyez simplement. »

Un autre local, Ryan Howarth, a commenté : « Si j’étais les enfants en ce moment, je jouerais toujours au football là-bas et je le ferais beaucoup plus.

« Je pense que c’est un peu fou et très déraisonnable parce que si vous ne pouvez pas permettre aux enfants de jouer au football dans un parc pour enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. »

Dans une déclaration conjointe, le conseil du district de Mid Devon (MDDC) et le conseil municipal de Cullompton ont déclaré: «L’aire de jeu de Headweir Road est un terrain appartenant au MDDC et géré comme une aire de jeu par le conseil municipal de Cullompton.

« Bien que nous apprécions que le geste de repeindre un but sur le mur du garage faisant face à l’aire de jeu ait été effectué de bonne foi, cette zone a été marquée comme une zone de jeux sans ballon et a été pendant un certain temps suite aux préoccupations précédentes.

« Les deux conseils ont le devoir de s’assurer que les activités qui se déroulent dans une aire de jeux ne causent pas de nuisances aux résidents des propriétés voisines et de s’assurer qu’aucun dommage n’est causé aux locaux ou aux propriétés voisines. »

Il a ajouté: «Les conseils municipaux et de district sont désireux de travailler avec les résidents pour garantir que les enfants, qui souhaitent jouer à des jeux de ballon, et les autres résidents aient leur point de vue pris en compte et disposent d’installations à proximité qu’ils peuvent utiliser librement.

“Il y a un parc à environ 500 m de Headweir Road accessible via Fairfax Drive, et un autre à environ 1 km et qui convient mieux aux matchs de football à Upcott Fields St Andrews Estate.

« Le conseil municipal a commencé à planter des arbustes sur Headweir Road, afin que cette zone puisse devenir un site pour la création d’habitats et d’animaux sauvages.

« Les deux conseils doivent équilibrer les besoins de chacun dans la communauté, et nous comprenons que cela peut parfois provoquer des bouleversements et que parfois des différends surviennent. »