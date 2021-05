Nouvelles du FC Barcelone: ​​10 mai 2021; Levante suivant, le Barça Women remporte le titre de champion

Sixième titre de champion, deuxième d’affilée et un record! – FC Barcelona

Le Barça Women a conservé le titre de champion à Tenerife, après avoir remporté 26 victoires en 26 matchs, tandis que leurs poursuivants immédiats, Levante, ont trébuché à l’Espanyol. La combinaison des résultats a mathématiquement donné au Barça son deuxième titre consécutif et son sixième de son histoire

Session de récupération – FC Barcelone

Ce dimanche matin, l’équipe première a repris l’entraînement après le nul face à l’Atlético Madrid (0-0). Au cours de la séance, les joueurs qui ont commencé le match ont fait un travail de récupération d’après-match tandis que les autres ont travaillé sur le terrain 2 à la Ciutat Esportiva.

Las Palmas continue de gagner de l’argent grâce à l’accord Pedri avec le Barça – SPORT

Pedri est une pièce clé du puzzle pour Barcelone, même s’il a fait irruption dans l’équipe cette saison à 17 ans. Il a fait 50 apparitions pour le club, le deuxième plus jeune joueur à le faire, derrière Bojan Krkic et devant Leo Messi.

Gerard Pique, marre de Luis Suarez: «Ça suffit maintenant ‘gras’» – SPORT

Luis Suarez a occupé le devant de la scène lors de son retour à Barcelone ce week-end sous les couleurs de l’Atletico Madrid. Un Camp Nou vide ne pouvait pas donner à l’attaquant l’accueil qu’il méritait après des années de service au club.

Barcelone félicite l’Espanyol alors que ses rivaux de la ville reviennent en Liga – SPORT

L’Espanyol a été relégué la saison dernière mais a rebondi dès la première demande, avec la confirmation de son retour dans l’élite ce week-end. Un match nul et vierge avec le Real Saragosse samedi a suffi à sceller leur retour en Primera et ils ont maintenant quatre matchs et une avance de six points sur Majorque pour sceller le titre.

Le ballon de l’attaquant du Barca Ousmane Dembele s’est dégonflé – SPORT

Ousmane Dembele a débuté la saison dans les nuages ​​mais son ballon s’est dégonflé. Le Français n’est plus un protagoniste à Barcelone. Sa présence a diminué et il est utilisé comme remplaçant tardif. Contre l’Atletico, il est arrivé à 15 minutes de la fin, mais il est passé par-dessus la barre alors qu’il aurait pu marquer.