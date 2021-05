Nouvelles du FC Barcelone: ​​11 mai 2021; Tout est prêt pour Levante, l’avenir de Ronald Koeman en grave doute

APERÇU | Levante v Barça – FC Barcelone

Ce mardi à 22h00 CEST, le FC Barcelone se rendra à la Ciutat de Valencia avec seulement trois matchs de Liga à disputer et absolument tout à jouer pour avoir suivi deux matches fascinants ce week-end qui se sont tous deux terminés par des matchs nuls.

La liste des effectifs révélée pour le match contre Levante – FC Barcelone

Après les résultats de la 35e journée du week-end dernier, la course au titre de la Liga reste grande ouverte pour une ronde de matches en milieu de semaine. Mardi, le FC Barcelone se rendra à Valence pour affronter Levante UD.

La vérité sur Levante UD – FC Barcelone

Ce mardi à 22h00 CEST, le Barça a un match incontournable à Levante alors que la Liga atteint son apogée. Les maillots grenouilles, Johan Cruyff et blaugrana font partie du sujet alors que nous analysons l’équipe de Valence.

Quand et où regarder Levante v FC Barcelone – FC Barcelone

La télévision et les heures de coup d’envoi dans le monde entier pour le match de mardi au stade Ciutat de Valencia

Erling Haaland reste la cible estivale n ° 1 de Barcelone – Football Espana

Barcelone est resté concentré sur la réalisation de son objectif de transfert n ° 1 d’Erling Haaland avant la saison 2021/22 de la Liga. Les géants catalans ont été liés à un méga transfert d’argent pour l’international norvégien dans les mois à venir avec le nouveau président Joan Laporta désireux d’obtenir un nom de superstar cet été.

Le patron de Barcelone Koeman: “Nous nous battrons pour le titre de champion jusqu’à la dernière seconde” – Football Espana

Ronald Koeman est catégorique sur le fait que son équipe de Barcelone est toujours dans la course au titre de la Liga et mènera la course au titre sur le fil. Le match nul sans but de samedi contre l’Atletico Madrid signifie que les espoirs des Blaugrana d’un titre de champion s’estompent – ils traînent l’Atleti de deux points et ont un bilan inférieur contre eux, alors qu’ils doivent également espérer que le Real Madrid dérape.

Ronald Koeman: “Je me vois comme entraîneur de Barcelone l’année prochaine” – Football Espana

Ronald Koeman insiste sur le fait qu’il restera le patron de Barcelone l’année prochaine et estime qu’il conserve la confiance du conseil d’administration du club. Le Néerlandais a été nommé l’été dernier mais cette saison a connu des hauts et des bas; bien que les Blaugrana puissent encore compléter le doublé national.

Le conseil d’administration de Barcelone incertain quant à l’avenir de Koeman – ESPN

Il y a des doutes croissants au sein du conseil d’administration de Barcelone concernant l’avenir de l’entraîneur Ronald Koeman au club au-delà de la fin de la saison, ont confirmé plusieurs sources à ESPN.