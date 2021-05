Nouvelles du FC Barcelone: ​​14 mai 2021; Ronald Koeman rencontre Joan Laporta, Haaland, Depay et Agüero

Quand et où regarder Barça v Celta – FC Barcelone

Le Barça accueille le Celta ce dimanche (18h30 CEST) lors du dernier match à domicile de la saison et de l’avant-dernier match de la campagne 2020/21.

Le dîner de Ronald Koeman avec Joan Laporta a duré deux heures et demie – Football Espana

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a tenu un sommet avec Koeman ce jeudi au restaurant Via Veneto dans le centre-ville. Accompagné de son vice-président sportif, Rafa Yuste, le trio y a passé deux heures et demie avant d’émerger dans une mêlée médiatique tout sourire. Le club a minimisé l’importance de la réunion, affirmant qu’il s’agissait simplement de l’une des nombreuses que les deux ont partagées au cours des deux derniers mois.

Barcelone conclut un accord dépendant de Ronald Koeman avec Memphis Depay – Football Espana

Memphis est une demande expresse de Koeman et une cible à long terme de Barcelone. Ils ont essayé de le signer dans les deux dernières fenêtres de transfert, mais sans succès, mais maintenant qu’il est disponible sur un transfert gratuit, tout ce qui devait être négocié était les termes et conditions du joueur lui-même. Memphis veut retrouver Koeman, pour qui il a joué avec l’équipe nationale néerlandaise. Pour ce faire, il a accepté une réduction de salaire.

Lionel Messi pourrait aller à la Copa America sans signer un nouvel accord avec Barcelone – Football Espana

Le renouvellement du contrat de Lionel Messi pourrait durer un certain temps selon Mundo Deportivo. Barcelone s’attend à ce que l’Argentin réponde à la proposition sur la table une fois la saison terminée le 23 mai, l’idée initiale étant que Messi perçoit la moitié de ses honoraires pour les deux prochaines années en tant que joueur de Barcelone et comble la différence au cours des trois années où il agit en tant qu’ambassadeur du club pendant qu’il joue aux États-Unis.

Barcelone conclut un accord avec Sergio Aguero pour la saison prochaine – SPORT

Le feu vert a été donné pour l’arrivée de Sergio Aguero. Barcelone et son agent ont convenu de la base d’un accord pour qu’il rejoigne le club à partir du 1er juillet. Kun arrivera pour deux saisons après une décennie à Manchester City.

Que pensent les joueurs de Barcelone de Ronald Koeman? – SPORT

L’avenir de Ronald Koeman est dans l’air. Joan Laporta veut rencontrer l’entraîneur avant de décider qui sera en charge la saison prochaine et, bien sûr, le vestiaire en parle.

L’avertissement de Gerard Pique à ses coéquipiers lors du choc de Levante – SPORT

Le dernier train pour la Liga a quitté la gare de Valence et Barcelone n’a pas continué. Ils ont fait match nul 3-3 avec Levante. Dans le jeu, Gerard Pique a essayé de remonter le moral de ses coéquipiers mais ce n’était pas suffisant pour la victoire.

Les détails du projet du Barça de signer Erling Haaland – SPORT

Barcelone jettera tout ce qu’il a à Erling Haaland pour faire de lui leur grande signature estivale avant la saison prochaine. Les Blaugrana ont conçu l’opération et sont en contact permanent avec son peuple pour commencer à l’attaquer en juin.