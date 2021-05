Nouvelles du FC Barcelone: ​​21 mai 2021; Ter Stegen subit une intervention chirurgicale, le Barça décide de vendre Sergi Roberto

Préparation du dernier match de championnat – FC Barcelone

Ce jeudi matin, la première équipe a repris l’entraînement après quelques jours de repos pour entamer les préparatifs du dernier jour de la campagne de la ligue. L’équipe de Ronald Koeman jouera au SD Eibar au stade Ipurua samedi à 18h00 CEST

Marc ter Stegen, subit une intervention thérapeutique dans le tendon rotulien – FC Barcelone

Le premier joueur d’équipe Marc Ter Stegen a subi aujourd’hui une intervention thérapeutique sur le tendon rotulien de son genou droit par le Dr Håkan Alfredson et sous la supervision des services médicaux du Club. Son rétablissement dictera son retour.

29 ans depuis la victoire de Wembley – FC Barcelone

Ce jeudi marque le 29e anniversaire d’une étape historique pour le FC Barcelone. Le 20 mai 1992, le Barça a remporté sa première Coupe d’Europe lors d’une soirée mémorable pour tous les supporters catalans.

Pedri commence ses vacances – FC Barcelone

Ce jeudi 20 mai, Pedri a commencé ses vacances d’été. Le jeune de Tegueste a disputé 52 matchs lors de sa première année au FC Barcelone, faisant de lui le deuxième plus jeune de l’histoire à atteindre la marque. Un chiffre incroyable car il y a peu de footballeurs qui ont atteint cinquante matches lors de leur première année au club.

Sergiño Dest, appelé pour l’équipe nationale américaine – FC Barcelone

Sergiño Dest du Barça a été appelé par l’équipe nationale américaine pour disputer le match amical contre la Suisse à Saint-Pétersbourg le 30 mai. Ce sera le dernier match avant le Final Four de la Ligue des Nations de la Concacaf.

Sergio Aguero subit une réduction de salaire de 58% pour jouer à Barcelone – Football Espana

Sergio Aguero devrait bientôt arriver à Barcelone selon Diario AS. On pense que l’Argentin est le complément parfait de son ami proche Lionel Messi, et étant donné qu’il arrivera avec un transfert gratuit de Manchester City, le club a vu cela comme une évidence. Son salaire devrait être de 5 millions d’euros par saison.

Barcelone veut huit millions d’euros de Getafe pour Alena – SPORT

Il y a un mois, Angel Torres s’est entretenu avec SPORT. Le président de Getafe a été clair. «Nous sommes très satisfaits de la performance de Carles Alena. S’il ne sera pas utilisé au Barca la saison prochaine, nous essaierons de le faire rester ici.

Everton s’intéresse au gardien de but de Barcelone Neto – SPORT

Que Neto ne restera pas à Barcelone est un secret de polichinelle. Sauf grosse surprise, il quittera le club et jouera pour la dernière fois contre Eibar samedi. L’absence de Ter Stegen a permis à Neto de dire au revoir.

Barcelone voit la Juventus comme une voie d’évasion possible pour Griezmann – SPORT

Joan Laporta veut secouer l’équipe et Antoine Griezmann est l’un des noms qui pourraient se diriger vers la sortie. Le Barça ne pense pas que l’échanger contre Joao Felix soit une véritable option, mais la Juventus pourrait permettre au Français de s’échapper.

Barcelone décide de vendre Sergi Roberto – SPORT

Joan Laporta a commencé à prendre des décisions importantes pour la saison prochaine. Sergi Roberto n’est pas recherché à Barcelone, a appris SPORT. Le milieu de terrain arrière droit est considéré comme l’une des “ vaches sacrées ” du vestiaire, mais Laporta cherche à secouer l’équipe.

Ce qu’il en coûterait à Barcelone pour limoger Ronald Koeman – SPORT

Ronald Koeman n’est pas dans l’œil de la tempête, Joan Laporta prévoyant de se débarrasser des joueurs de mai, mais il pourrait également partir. Laporta devrait le rencontrer la semaine prochaine, lundi ou mardi, pour décider de son avenir. L’entraîneur pense qu’il n’est pas le principal problème du vestiaire.

Le jour où Joan Laporta a perdu son sang-froid – SPORT

C’était le 29 avril. Barca vs Grenade. Joan Laporta était furieuse. La délégation de l’équipe andalouse, un espagnol et deux chinois – le club a un propriétaire chinois – a célébré les buts de la tribune présidentielle et Laporta est resté furieux.