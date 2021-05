Nouvelles du FC Barcelone: ​​22 mai 2021; Tout est prêt pour Eibar sans Lionel Messi, accord avec Sergio Agüero conclu

Eibar v Barça: le dernier match de la saison – FC Barcelone

Le dernier match de la saison de LaLiga 2020/21 du FC Barcelone a lieu ce samedi et voit les Blaugrana se rendre à Ipurua pour affronter Eibar. Le but est de gagner le match et de sceller la troisième place du tableau.

La vérité sur SD Eibar – FC Barcelone

Le Barça affrontera son dernier match de championnat de la campagne samedi à 18h00 à Ipurua contre Eibar. Nous regardons de plus près les adversaires basques des blaugranes.

L’équipe annoncée pour le match contre Eibar – FC Barcelone

Le dernier match de la saison LaLiga 2020/21 voit le FC Barcelone affronter Eibar, lors d’un coup d’envoi à 18 heures CEST samedi. Alors que le titre n’est plus une possibilité, les hommes de Ronald Koeman cherchent à terminer la campagne par une victoire.

Messi ne s’entraîne pas avec la permission de l’entraîneur et manquera le match d’Eibar – FC Barcelone

L’Argentin Leo Messi ne s’est pas entraîné vendredi avec l’autorisation de l’entraîneur et il ne sera pas dans l’équipe pour le match contre Eibar samedi. L’attaquant peut profiter d’un repos avant la Copa América du mois prochain après une saison au cours de laquelle il est l’un des joueurs de l’équipe qui a le plus joué.

Le Bayern Munich devance Barcelone dans la course Gini Wijnaldum – Football Espana

Selon les rumeurs, le Bayern Munich, champion de Bundesliga, serait en avance de pourparlers pour signer cet été, la cible de Barcelone, Gini Wijnaldum. L’international néerlandais semble certain de quitter Liverpool lorsque son contrat à Anfield expirera le mois prochain, son avenir devant être décidé avant l’Euro 2020.

Sergio Aguero rejoint Barcelone après la finale de la Ligue des champions – Football Espana

L’international argentin a confirmé début 2021 qu’il ne signerait pas de nouveau contrat au stade Etihad, mettant ainsi fin à une brillante carrière dans le football anglais, son contrat actuel expirant le mois prochain.

Le patron sortant du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, n’est pas intéressé par le changement de Barcelone – Football Espana

Flick quittera les géants bavarois après leur dernier match de la saison de Bundesliga ce week-end avec le manager du RB Leipzig Julian Nagelsmann confirmé comme son remplaçant à l’Allianz Arena.

Adama Traoré, star des loups, refuse le retour à Barcelone – Football Espana

L’international espagnol serait de retour sur la liste de courses de Ronald Koeman cet été, Liverpool exprimant également un intérêt constant pour les progrès de l’ailier dans le football anglais.

Barcelone pourrait vendre Marc-Andre ter Stegen et signer Gianluigi Donnarumma – Football Espana

Mino Raiola a offert Gianluigi Donnarumma à Barcelone selon Diario AS et porté par Football Italia, mais a averti le club catalan que le gardien milanais restera en Italie si son équipe termine dans le top quatre et se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine.