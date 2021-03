Nouvelles du FC Barcelone: ​​27 mars 2021; Carles Puyol parle de Ronald Koeman et de l’ensemble de prix Erling Haaland

Statistiques où le FC Barcelone est en tête de la classe – FC Barcelone

Alors que nous atteignons la pause internationale en Liga, nous examinons certains des domaines dans lesquels l’équipe de Ronald Koeman se situe au-dessus de tous les autres clubs de la Liga. Après 28 matches, les Blaugranes mènent dans cinq catégories: buts marqués, passes, possession, corners et l’équipe avec le moins de cartons jaunes.

Présent et futur: Óscar Mingueza (II) – FC Barcelone

De l’équipe U10B à la première équipe. Migueza a joué à tous les niveaux et groupes d’âge au FC Barcelone depuis son arrivée à l’âge de huit ans en 2007. La vidéo ci-dessous retrace le temps du défenseur au Club.

Les clés des problèmes de blessures d’Ansu Fati et la décision qu’il doit prendre – SPORT

La jeune star du Barça ne s’est toujours pas remise de la blessure qu’il a subie en novembre, qui l’a contraint à se faire opérer pour réparer le ménisque interne de son genou gauche. À l’époque, le Barça avait déclaré qu’il serait absent pendant quatre mois.

La passion cachée de l’attaquant du Barça Ousmane Dembele … pour Leeds United – SPORT

Ousmane Dembele a beaucoup de passions, certaines plus connues que d’autres. L’un d’eux, caché jusqu’à présent, est qu’il est fan de l’équipe de Premier League Leeds United.

Les fans de retour pour le match de Barcelone contre Levante dans la Primera Iberdrola – SPORT

Un an et un mois après la fermeture des stades au public, l’équipe féminine de Barcelone aura des supporters de retour au stade Johan Cruyff. Le 4 avril (dimanche), le terrain s’ouvrira aux supporters pour le match entre Lluis Cortes et Levante dans la Primera Iberdrola.

Carles Puyol sur le retour de Barcelone, l’avenir de Koeman et le prochain mouvement de Messi – SPORT

S’il y a quelque chose de clair dans l’histoire récente de Barcelone, c’est que la parole de Carles Puyol est parmi les plus respectées par les supporters du club. L’ancien défenseur de Barcelone et éternel capitaine a parlé du club dans une interview avec RAC1 de Pobla de Segur.

Ils sont les clés du retour en forme d’Antoine Griezmann au FC Barcelone – SPORT

Griezmann est enfin Griezmann. Le système d’information de Ronald Koeman a profité au Barça et a aidé un certain nombre de joueurs à s’améliorer, dont le Français. Il n’avait pas de place lorsque l’entraîneur néerlandais est passé à 3-5-2 au début, mais ces derniers matchs, avec Dembele en tant que n ° 9 et Sergiño Dest et Jordi Alba en tant qu’arrière-ailes, il a trouvé un rôle central aux côtés de Messi. derrière Dembele.

Pedri: Faire ses débuts en Espagne est un rêve que j’ai depuis que je suis enfant – SPORT

Le milieu de terrain barcelonais Pedri, âgé de 18 ans, était heureux de jouer pour la première fois pour l’Espagne, mais il a été déçu d’avoir fait match nul 1-1 contre la Grèce jeudi. «J’aurais aimé faire mes débuts d’une autre manière, mais c’est un rêve que je fais depuis que je suis enfant», a-t-il déclaré.

Le Real Madrid et Barcelone visent Erling Haaland évalué à 180 millions d’euros – Football Espana

Le Borussia Dortmund aurait fixé un prix demandé énorme de 180 millions d’euros pour l’attaquant vedette Erling Haaland. Selon certaines rumeurs, les géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid, suivraient la machine à buts norvégienne avant une éventuelle méga offre d’argent dans les mois à venir.