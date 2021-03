Nouvelles du FC Barcelone: ​​29 mars 2021; Man United veut toujours que Dembélé et Paulo Dybala soient liés au Barça

Présent et futur: Dest (IV) – FC Barcelone

Sergiño Dest vit sa première saison au FC Barcelone, et avec beaucoup de visibilité grâce à Ronald Koeman comptant sur lui pour occuper le côté droit de l’attaque. Parfois aussi celui de gauche. Sa grande projection offensive a contribué à donner à l’équipe un élan offensif, et cette saison, il a disputé 32 matchs (26 en tant que partant) dans lesquels il a marqué trois buts et fourni une passe.

De Jong, un élément clé des plans de Koeman – FC Barcelone

Frenkie de Jong a été presque toujours présent pour le FC Barcelone sous la direction de l’entraîneur Ronald Koeman, ayant été choisi plus que tout autre joueur cette saison par son compatriote néerlandais. Cela est dû à ses performances exceptionnelles au cours de la campagne en cours et à sa capacité à rester relativement sans blessure.

Manchester United reste le club le plus intéressé par le Dembele du Barça – SPORT

L’une des priorités de Barcelone dans les semaines à venir est de gérer les renouvellements de contrat de trois joueurs de la première équipe: Oscar Mingueza, Ilaix Moriba et Ousmane Dembele.

Barcelone surveille le défenseur du Flamengo Natan – SPORT

Barcelone a de bons rapports sur Natan, un défenseur de 1,88 m qui a traversé les équipes de jeunes en tant qu’arrière latéral. Il se démarque par son caractère et ses qualités de leader, mais il est également techniquement bon, ce qui lui permet de bien faire sortir le ballon de l’arrière. Il est vraiment le défenseur central moderne.

Le Barça prend des mesures pour renouveler les contrats de Dembele, Ilaix et Mingueza – SPORT

La nouvelle structure sportive de Barcelone, dirigée par Mateu Alemany, a passé des jours à analyser les informations et à travailler sur la prise de décisions. Il y a des discussions avancées sur les signatures et ils réfléchissent également à qui pourrait partir pour gagner de l’argent et réduire la masse salariale, mais la priorité est d’offrir de nouveaux contrats à trois joueurs.

Paulo Dybala lié dans un accord d’échange avec Barcelone et le Real Madrid – Football Espana

Paulo Dybala a été lié à un départ de la Juventus cet été, Barcelone, le Real Madrid et l’élite de la Premier League étant censés être en tête de la file d’attente pour obtenir sa signature. Dybala a montré son talent en Italie, mais il a récemment perdu de son importance dans la pensée d’Andrea Pirlo, jouant un peu plus d’un quart des minutes de la Juventus cette saison.

Joan Laporta et son réseau de super agents – Football Espana

Une chose pour laquelle Joan Laporta ne peut pas être critiquée est sa capacité à entretenir des relations avec les footballeurs. Le président nouvellement élu de Barcelone a des liens avec certains des acteurs les plus puissants du jeu selon Marca, y compris un solide réseau de super agents.