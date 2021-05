Nouvelles du FC Barcelone: ​​8 mai 2021; L’équipe nommée pour l’Atlético, Fabián Ruiz et Koulibaly liés au Barça

APERÇU | FC Barcelone v Atlético Madrid – FC Barcelone

Premier contre troisième et seulement deux points les séparent. Le FC Barcelone accueille samedi au Camp Nou (16h15 CEST) le leader de la Liga, l’Atlético Madrid, dans un affrontement entre deux des plus grands clubs d’Europe qui pourrait s’avérer crucial dans la bataille pour le titre de champion.

L’un des matchs les plus importants de la saison approche à grands pas, la visite de l’Atlético Madrid au Camp Nou en Liga avec le titre toujours à gagner.

Le Barça accueillera l’Atlético Madrid ce samedi à 16h15 CEST dans l’un des matchs de Liga les plus décisifs jamais disputés entre les deux. Quiconque remportera ce match fera un pas de géant pour remporter le titre de Liga, et même si cela ne mettra pas fin à leurs espoirs, ce sera un revers majeur pour celui qui perdra.

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré que son carton rouge contre Grenade et son interdiction de deux matches était “quelque chose de personnel”. L’entraîneur du Barça a été limogé pour avoir dit “ Quel personnage ” et doit purger samedi le deuxième de sa suspension de ligne de touche de deux matchs contre l’Atletico Madrid.

Ronald Koeman est “convaincu” que quatre victoires mèneront au titre de la Liga pour Barcelone alors qu’ils se préparent à accueillir samedi le leader de la ligue, l’Atletico Madrid. Une victoire emmènera le Barça devant l’Atletico en haut du tableau, avec des matchs contre Levante, Celta Vigo et Eibar pour clôturer la campagne.

Luis Suarez revient au Camp Nou samedi dans un maillot de l’Atletico Madrid pour la première fois depuis son départ de Barcelone l’été dernier. Suarez a raté la première réunion entre les deux équipes en novembre après avoir contracté un coronavirus alors qu’il était en service international avec l’Uruguay.

«Nous sommes face à une équipe qui a coupé de nombreux points, et un entraîneur qui a fait un excellent travail pour renverser ce qui s’est passé au début de la saison», a déclaré Simeone avant le match dans des commentaires portés par Marca. «Il y a toujours une première fois pour tout dans la vie», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait remporter sa première victoire au Camp Nou.

Barcelone est sur le point de lancer une guerre d’enchères estivale avec le Paris Saint-Germain pour la star de l’AS Monaco Caio Henrique. L’international brésilien U23 s’est imposé comme l’un des arrières latéraux les plus constants de la Ligue 1 cette saison après avoir rejoint l’équipe française de l’Atletico Madrid il y a moins de 12 mois.

L’international espagnol serait de plus en plus désireux de retourner dans son pays d’origine, avant la campagne 2021/22, après que les négociations contractuelles aient continué de stagner à Naples.

Barcelone continue de planifier son équipe pour la saison prochaine, sans pénurie de noms liés au club selon Mundo Deportivo. Le dernier en date est le défenseur central sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly, un joueur de 29 ans qui a été identifié pour la première fois à l’époque d’Eric Abidal.