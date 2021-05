Nouvelles du FC Barcelone: ​​9 mai 2021; Match nul du Barça contre l’Atlético Madrid, José Mourinho veut Trincão à la Roma

FC Barcelone 0-0 Atlético Madrid: Occasion manquée – FC Barcelone

Le Barça a raté l’occasion de se hisser en tête du classement dans un match nul tendu mais sans but avec les leaders du championnat. C’est un résultat qui ne favorise aucun des deux camps et signifie que le Real Madrid est maintenant dans la position de contrôle de ce qui s’avère être l’une des courses au titre de Liga les plus serrées et les plus fascinantes de mémoire récente.

Sergio avec une blessure au visage – FC Barcelone

Le joueur de la première équipe du Barça, Sergio, a une contusion faciale et une fissure au maxillaire et progresse favorablement. Son rétablissement dictera sa disponibilité.

Pedri: deuxième plus jeune joueur du Barça à faire 50 apparitions – FC Barcelone

Pedri est devenu le deuxième plus jeune joueur à terminer ses 50 premières apparitions pour le FC Barcelone. Âgé de seulement 18 ans et cinq mois, le seul joueur à avoir atteint autant de matchs plus rapidement était Bojan Krkic, qui a disputé son 50e match trois jours seulement après son 18e anniversaire.

Déclaration concernant la Super League – FC Barcelone

En réponse à la déclaration publiée par l’UEFA le 7 mai concernant la Super League et à la position adoptée par 9 de ses clubs fondateurs, le Fútbol Club Barcelona, ​​la Juventus et le Real Madrid Club de Fútbol font la déclaration suivante

Ronald Araujo: Nous nous battrons jusqu’à la fin – SPORT

Ronald Araujo était un remplaçant contre l’Atletico Madrid et a remplacé Oscar Mingueza. Il a failli marquer au départ, mais Clément Lenglet s’est mis en travers et a enlevé le ballon de sa tête.

Pique ne jette pas l’éponge après le Barça tenu par l’Atletico Madrid – SPORT

Gerard Pique a refusé de jeter l’éponge sur le titre de la Liga après que les espoirs de Barcelone de terminer en tête aient été endommagés par le match nul vierge de samedi contre l’Atletico.

Jose Mourinho cible la starlette de Barcelone pour l’AS Roma – Football Espana

Selon les rumeurs, Jose Mourinho, nouvel entraîneur de l’AS Roma, cible une foule de nouveaux visages avant la saison de Serie A 2021/22.

Barcelone ravive son intérêt pour la star de l’Ajax Ryan Gravenberch – Football Espana

Les géants catalans étaient liés à une décision de l’international néerlandais au début de la campagne 2020/21 après avoir connu une saison décisive avec l’équipe d’Erik ten Hag en 2019/20.

Alfred Schreuder: Barcelone peut encore gagner la Liga – Football Espana

Barcelone peut remporter le titre de la Liga malgré son match nul 0-0 à domicile contre l’Atletico Madrid, selon l’entraîneur adjoint Alfred Schreuder.