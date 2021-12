Nouvelles du financement : Cyrus décroche 18 millions de dollars et achète une start-up développant une thérapie COVID-19 ; Spare Labs décroche 18 millions de dollars pour un logiciel de mobilité

Le PDG de Cyrus, Lucas Nivon. (Photo Cyrus)

Les nouvelles: La société d’ingénierie des protéines basée à Seattle, Cyrus Biotechnology, a levé 18 millions de dollars et acquis Orthogonal Biologics, une entreprise dérivée de l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign, qui développe une thérapie COVID-19.

Combiner les forces : Cyrus a mis en place une plate-forme de logiciels et de criblage pour reconcevoir des protéines naturelles, en tirant parti de la technologie issue de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington. Les outils d’IPD pour prédire le repliement des protéines ont été une aubaine pour Cyrus, qui a été co-fondé en 2015 par l’ancien postdoctorant d’IPD Lucas Nivon. La société a récemment signé un accord avec la biotechnologie immunitaire Selecta Biosciences d’une valeur allant jusqu’à 1,5 $. milliard et a travaillé avec plus de 90 autres partenaires industriels, dont le géant pharmaceutique Janssen.

La nouvelle acquisition intègre la plate-forme d’Orthogonal pour le balayage mutationnel profond, une méthode qui peut évaluer jusqu’à un million de versions mutantes d’une protéine en une seule expérience. Orthogonal ajoute également deux nouvelles thérapies à base de protéines au pipeline de Cyrus, y compris un médicament COVID-19 potentiel.

Contrer le COVID-19 : Les agents COVID-19 d’Orthogonal sont conçus pour ressembler à l’ACE2, la protéine humaine que le virus COVID-19 utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. Les agents sont conçus pour agir comme des « leurres », se liant au virus et le désarmant.

Pourquoi est-ce important: Les sociétés pharmaceutiques tirent rapidement parti du RoseTTAfold récemment publié par IPD et d’un autre outil puissant pour prédire le repliement des protéines développé par DeepMind, AlphaFold. Le branchement de différents pipelines de technologies et de médicaments, tels que ceux développés par Orthogonal, promet d’accélérer le développement de nouvelles thérapies. Cyrus a récemment lancé RoseTTAfold, en s’appuyant sur son utilisation d’un outil IPD antérieur, appelé Rosetta.

« Cyrus a prouvé la puissance de sa plate-forme basée sur Rosetta en tant que société de logiciels et de services. Nous sommes très heureux d’appliquer maintenant ces logiciels et outils de laboratoire directement aux partenaires de Cyrus et à la découverte de médicaments en interne », a déclaré Geeta Vemuri, fondatrice et associée directrice d’Agent Capital.

Le domaine se développe rapidement. Alphabet, par exemple, a lancé en novembre Isomorphic Labs pour tirer parti de la recherche sur le repliement des protéines de DeepMind.

Les bailleurs de fonds : Les investisseurs dans le nouvel accord incluent OrbiMed Advisors, Trinity Ventures, Agent Capital, Yard Ventures, Washington Research Foundation (WRF), iSelect Fund, W Fund, des family offices et des investisseurs individuels. Selecta Bioscience est un investisseur stratégique dans le cycle de la série B, qui s’appuie sur 8 millions de dollars de fonds de capital-risque levés en 2017. En septembre, Cyrus comptait 24 employés.

Plus d’offres :

– Koch Investment Group investit 100 millions de dollars dans Standard Lithium de Vancouver, en Colombie-Britannique. Standard Lithium teste la viabilité commerciale de l’extraction du lithium, un composant clé des batteries électriques, sur un site de 150 000 acres dans l’Arkansas. L’entreprise a commandé une usine de démonstration pour extraire le métal. Il possède également 45 000 acres de concessions minières dans le désert de Mojave, dans le comté de San Bernardino, en Californie.

– Barn2Door lève 6 millions de dollars pour développer un logiciel qui connecte les agriculteurs aux clients. Barn2Door, basé à Seattle, sert des milliers d’agriculteurs à travers les États-Unis, les aidant à vendre de la nourriture directement aux consommateurs grâce à un logiciel de commerce électronique qui gère les ventes, les stocks, la logistique, etc. Le nouveau financement porte le financement total à 17,6 millions de dollars à ce jour, s’appuyant sur un tour de 6 millions de dollars en août 2020. Le dernier financement a été dirigé par Quiet Capital, avec la participation des principaux investisseurs existants Bullpen Capital, lead Edge Capital, RAINE Ventures, Sugar Mountain Capital, ainsi que les nouveaux investisseurs Serra Ventures et Navigate Ventures.

– Spare Labs, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, lève 18 millions de dollars pour un logiciel de mobilité. Spare Labs fournit des logiciels pour le transport en commun, le covoiturage et d’autres transports partagés. Il utilisera le financement pour permettre une meilleure coopération entre les différents fournisseurs de transport. La série A a été menée par Inovia Capital avec la participation de Kensington Capital, Link VC, Ramen VC, Ridge Ventures, TransLink Capital et Japan Airlines (en tant que JAL Innovation Fund) et Nicola Wealth, entre autres.