Nouvelles du financement de la technologie climatique : BattGenie opère sa magie ; Une start-up de raffinage de lithium obtient le soutien de Gates

Équipe BattGenie, de gauche à droite : Manan Pathak, Chintan Pathak et Venkat Subramanian. (Photos de BattGenie)

Voici les dernières nouvelles sur le financement des startups de technologie climatique dans le nord-ouest du Pacifique.

BattGenie

Les nouvelles: BattGenie – une startup sur la liste restreinte des meilleurs noms parce que, avouons-le, les batteries sont un peu magiques – a été choisie pour un accélérateur qui fournit 250 000 $ en financement non dilutif.

L’essentiel: BattGenie est une entreprise dérivée de l’Université de Washington qui a développé un logiciel pour optimiser les performances des batteries au lithium qui alimentent les véhicules électriques, les appareils grand public et d’autres appareils électroniques. Le logiciel permet d’optimiser la recharge rapide tout en prolongeant la durée de vie des batteries.

Les bailleurs de fonds : L’accélérateur est un partenariat entre le géant de l’énergie Shell Global et le National Renewable Energy Laboratory (NREL) et porte le nom beaucoup moins fabuleux Shell GameChanger Accelerator Powered by NREL (GCxN). En plus de l’argent, l’accélérateur donne accès aux ressources de recherche et développement de NREL, une installation du département américain de l’Énergie (DOE) basée dans le Colorado.

L’histoire: La société a démarré avec une subvention en 2013 et s’est constituée en société en 2017. La technologie est sortie du laboratoire du directeur de la technologie Venkat Subramanian, professeur de génie chimique maintenant situé à l’Université du Texas.

Ses deux autres cofondateurs, le PDG Manan Pathak et le chef des produits Chintan Pathak, ont tous deux obtenu leur doctorat de l’UW. L’entreprise a des employés à Seattle et à Austin.

Les revenus : La startup affirme avoir de grandes entreprises clientes aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est dans les domaines des véhicules électriques, de l’électronique grand public et des fabricants de batteries.

La prise : Alors que le monde se sevra des combustibles fossiles, les batteries deviendront des acteurs de plus en plus essentiels, alimentant les véhicules, les navires et les avions ; brancher sur le réseau électrique et ailleurs.

« Le financement de l’accélérateur nous permettra de valider notre technologie à un niveau de batterie complet (système 400 V qui alimente une voiture), ce qui est essentiel pour les applications automobiles », a déclaré Pathak par courrier électronique. « Les ressources requises pour de tels tests ne peuvent être trouvées que dans les installations d’un fabricant d’équipement d’origine ou dans des laboratoires nationaux. »

Saad Dara, PDG et co-fondateur de Mangrove Lithium. (Photo via LinkedIn) Mangrove Lithium

Les nouvelles: Mangrove Lithium, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a décroché 10 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates.

Le défi: Les batteries au lithium sont les batteries les plus anciennes et les plus utilisées. Le principal est que le lithium est en quantité limitée, que son extraction cause des dommages à l’environnement et qu’il y a une course pour en produire davantage aux États-Unis, en Chine et ailleurs.

La technique : La société canadienne se concentre, du moins dans un premier temps, sur un processus plus efficace de raffinage du minerai à partir de saumures de lithium, qui est une alternative plus verte aux mines à ciel ouvert. Les saumures représentent 60% des gisements mondiaux, selon la startup. Le nouveau financement aidera à construire la première usine à échelle commerciale de Mangrove.

La technologie de raffinage du lithium de l’entreprise fonctionne également sur des sources, notamment les roches dures, les argiles et le contenu des batteries recyclées.

Les fondateurs: Mangrove est issue de l’Université de la Colombie-Britannique et les quatre cofondateurs sont des anciens élèves ou des chercheurs de l’université.

Les investisseurs : Breakthrough Energy Ventures est un grand fan de batteries. Le fonds d’investissement de 2 milliards de dollars a soutenu ESS, une entreprise de l’Oregon qui fabrique des batteries à flux de fer, ainsi que Form Energy et son collègue producteur de lithium Lilac Solutions. Christina Karapataki, investisseur chez Breakthrough Energy Ventures, est membre du conseil d’administration de Mangrove.

La division Cleantech de BDC Capital, investisseur existant, a également participé à la série A.

Autres offres:

– Takachar, une autre entreprise issue de l’Université de la Colombie-Britannique, a récemment remporté deux grands prix : Le prix Earthshot du prince William et Kate Middleton dans la catégorie Air pur et un prix de la XPrize and Musk Foundation d’Elon Musk. Le total gagné équivaut à 1,6 million de dollars.

La startup a développé une machine portable qui peut prélever de la biomasse telle que les déchets de récolte des champs qui seraient autrement brûlés et la convertir en biocarburant et en engrais.

— Microsoft s’associe à Ballard Power Systems et Caterpillar pour un projet de démonstration pour tester des piles à combustible à hydrogène grand format comme alimentation de secours pour les centres de données. Le projet est en cours de construction sur le site de Microsoft à Quincy dans l’est de Washington.

Ballard a annoncé ce mois-ci qu’il fournira le générateur d’énergie à pile à combustible à hydrogène. Caterpillar est l’entrepreneur principal du projet qui coûte environ 33,7 millions de dollars, dont 5,4 millions de dollars du département américain de l’Énergie.

— General Fusion, une entreprise d’énergie de fusion de Vancouver, en Colombie-Britannique, a décroché 130 millions de dollars dans un tour de série E.

