Nouvelles du financement : l’application de camping The Dyrt décroche 11 M$ ; Cascade Seed Fund soutiendra davantage de startups PNW

Les co-fondateurs de Dyrt Sarah Smith (à gauche) et Kevin Long. (La photo Dyrt)

Voici notre dernier aperçu des récentes nouvelles sur les investissements dans les startups dans le nord-ouest du Pacifique.

– Le Dyrt, l’application de camping basée à Portland, Oregon, qui permet aux utilisateurs de déterminer plus facilement où planter une tente ou garer un camping-car, a levé 11 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement.

L’essentiel: Le Dyrt va au-delà de là où s’arrêtent d’autres applications d’extérieur de niche, attirant une communauté croissante de campeurs en tente, de campeurs dispersés, de conducteurs de véhicules récréatifs, de fourgonnettes et de glampeurs qui partagent des critiques, des photos et des conseils liés à 44 000 emplacements de camping à travers les États-Unis. L’application, qui est l’application de camping n ° 1 sur l’App Store et Google Play, a ajouté 1,4 million d’éléments de ce contenu au cours des 11 derniers mois seulement, alors que de plus en plus de personnes se rapprochent de chez elles pendant la pandémie.

Les personnes: Mari et femme co-fondateurs Sarah Smith et Kevin Long ont lancé la startup en 2013. Cet été, ils ont pris la route dans une camionnette personnalisée pour travailler à distance et mettre The Dyrt à l’épreuve. « Toute notre pensée était : « Allons vivre cela en tant que fondateurs après plus d’une demi-décennie de construction de cette plate-forme et de cette communauté ; allons vivre cela pendant les six prochains mois et faisons du produit ce que nous utilisons pour trouver nos expériences », a déclaré Smith à . en août.

Les bailleurs de fonds : Le cycle de série B a été dirigé par Realization Capital Partners, basé dans la Silicon Valley, qui soutenait auparavant la startup Moz de Seattle (acquise par iContact). Kevin Iudicello de Realization rejoindra le conseil d’administration de The Dyrt. La startup a levé 23 millions de dollars à ce jour.

La prise : Quatre millions d’Américains sont allés camper pour la première fois cette année, selon Long, qui est un vent arrière clé pour The Dyrt. Les raisons de l’explosion de popularité sont variées : « Les gens ont besoin de rompre avec la culture de l’agitation, les parents veulent que leurs enfants passent moins de temps devant un écran, il y a une sensibilisation accrue à l’environnement. Et, bien sûr, les effets de la pandémie font que les gens veulent simplement être dehors plus souvent », a déclaré Long dans un communiqué de presse.

Et après: La startup, qui emploie actuellement une équipe distante de 40 personnes, prévoit de presque doubler de taille, ajoutant 30 postes dans les domaines de la technologie, du marketing et du support.

Plus d’offres :

— Cascade Seed Fund, basée à Bend, dans l’Oregon, a levé 8 millions de dollars pour son Cascade Seed Fund II, qui devrait atteindre 10 millions de dollars au total. La société vise à effectuer des investissements initiaux allant jusqu’à 250 000 $ dans des startups technologiques et de produits de consommation à un stade précoce dans le nord-ouest du Pacifique. Fondée en 2014, la société a rebaptisé Cascade Angels Fund en 2019 et a lancé son premier fonds de capital-risque traditionnel pluriannuel (Cascade Seed Fund I), qui a levé 6 millions de dollars. Les sorties récentes du portefeuille de Cascade incluent des startups telles que Stabilitas (acquise par OnSolve) ; Hubb (acquis par Intrado) ; Cairn (acquis par Outside) et Topbox (acquis par Khoros).

Robert Pease (à gauche) et Julie Harrelson, directeurs généraux de Cascade Seed Fund. (Photo CSF)

— La startup de logiciels de fraude d’identité Q5id a levé 10 millions de dollars lors d’un tour dirigé par la société mondiale de banque d’investissement Canaccord Genuity. Fondée en 2018, la startup basée à Hillsboro, dans l’Oregon, utilise la technologie de la biométrie pour aider les entreprises à prouver l’identité de leurs clients et employés. Le financement total à ce jour est de 25,5 millions de dollars.

