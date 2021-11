Nouvelles du financement : nouvelle entreprise de cryptographie ; une plateforme d’investissement immobilier ; carburant hydrogène; Marketing B2B

Fondateur et PDG de Cash Flow Portal, Perry Zheng. (Photo du portail des flux de trésorerie)

Voici notre dernier aperçu des dernières nouvelles sur les investissements dans les startups dans le nord-ouest du Pacifique.

– Plateforme d’investissement immobilier basée à Seattle Portail des flux de trésorerie a levé 3,5 millions de dollars et a été accepté pour participer au prestigieux accélérateur Y Combinator (bien qu’il n’ait pas encore décidé de participer). Les investisseurs n’ont pas été divulgués.

L’essentiel: Cash Flow Portal agit comme un entremetteur pour les promoteurs immobiliers qui recherchent de l’argent pour financer de nouveaux projets et les personnes qui sont prêtes à faire des chèques et à co-sponsoriser les développements. La startup se positionne comme « la première plateforme du genre à offrir aux investisseurs immobiliers passifs une solution tout-en-un pour découvrir, évaluer et investir dans des transactions immobilières ».

L’équipe: Le PDG Perry Zheng a lancé la startup en avril 2020. Il a auparavant travaillé en tant que responsable de l’ingénierie chez Lyft pendant plus de cinq ans et en tant qu’ingénieur logiciel chez Twitter et Amazon. L’entreprise compte 11 employés.

Les affaires: Cash Flow Portal compte plus de 30 promoteurs immobiliers sur la plate-forme qui ont levé plus de 500 millions de dollars pour leurs transactions, a déclaré Zheng. La plate-forme coûte aux développeurs 99 $ par mois pour répertorier jusqu’à cinq propriétés. Il existe des packages d’entreprise pour les utilisateurs plus importants. Les personnes à la recherche d’opportunités d’investissement utilisent le site gratuitement.

La startup envisage d’étendre ses services. Cela comprend le développement d’un logiciel de souscription, l’ajout de services juridiques et l’aide aux investisseurs pour vérifier les transactions immobilières.

La compétition: Il existe de nombreuses sociétés de logiciels dans le domaine du financement immobilier. Les concurrents de Cash Flow incluent Cadre, qui a levé plus de 133 millions de dollars ; Investor Management Services, qui a été acquis pour 55,6 millions de dollars; et AppFolio, une société cotée en bourse avec une capitalisation boursière de près de 4,7 milliards de dollars. D’autres incluent SyndicationPro, Juniper Square, GroundBreaker et Investor Deal Room.

Plus d’offres :

Brooke Pollack.

— Hutt Capital, un nouveau fonds d’investissement basé à Portland, dans l’Oregon, pour les startups blockchain, a levé 23,4 millions de dollars pour son premier fonds.

La société se décrit comme un «fonds de fonds», car elle investit dans un portefeuille de 15 à 20 autres fonds de capital-risque avec différents domaines d’expertise et se concentre sur l’écosystème blockchain/crypto. Il réserve également une petite partie de son fonds à des investissements directs dans des entreprises en phase de croissance.

L’idée est de « fournir à nos investisseurs une exposition globale et un accès à un portefeuille de fonds de capital-risque blockchain/crypto à un stade précoce grâce à un seul investissement », a déclaré Brooke Pollack, fondatrice et associée directrice de Hutt qui a précédemment dirigé les efforts de blockchain/crypto dans une société de capital-risque. appelé Greenspring Associates.

« De nouvelles industries voient le jour et la crypto en tant que nouvelle classe d’actifs représente une innovation unique dans une vie », a déclaré Pollack. « Nous constatons un rythme rapide d’innovation et de croissance dans l’ensemble de l’industrie. Sans parler du talent qui afflue dans cet espace est incroyable et la communauté est au-delà de la passion. »

— La startup de marketing B2B Inflection.io a levé 1,3 million de dollars auprès de Pienza, un startup studio basé à Seattle. Inflexion incubée à Pienza et récemment sortie de l’entreprise. La société de 15 personnes est dirigée par Dave Rigotti, un ancien employé de Microsoft, Marketo et Adobe qui a également passé cinq ans chez Bizible, une startup marketing de Seattle acquise par Marketo en 2018. Le fondateur de Pienza, Aaron Bird, a précédemment fondé Bizible et est co -fondateur et membre du conseil d’administration d’Inflection.

– Seattle City Light et le port de Seattle pourraient-ils commencer à remplacer les combustibles fossiles sales par de l’hydrogène propre pour alimenter des chariots élévateurs, des camions, des grues, des remorqueurs, des bateaux de pêche commerciale, des ferries et d’autres véhicules et navires ? Le département américain de l’Énergie a accordé 2,1 millions de dollars à trois agences gouvernementales pour le découvrir. Les récipiendaires sont City Light, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) et Sandia National Laboratories.

Autres offres que nous avons couvertes cette semaine sur . :

Suivez toute la couverture détaillée des startups de . : inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire par e-mail des startups ; consultez le tracker de financement . et le répertoire de capital-risque ; et suivez les gros titres de nos startups.