Eustice grillé sur « l’ironie » des Français laissant les migrants traverser la Manche

Depuis le début de la semaine, 50 migrants ont traversé la Manche lundi, 504 mardi, 703 mercredi et plus de 1 000 jeudi. Mercredi, la France avait intercepté 568 tentatives de franchissement, soit moins de trois sur 10.

Selon certaines informations, la France n’aurait arrêté jeudi que « quelques bateaux » traversant la Manche.

Les rapports indiquent également que plus de 3 000 migrants ont traversé la Manche au cours des 11 premiers jours de novembre, les Français interceptant moins de 30%

Gerald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, avait précédemment promis un taux de 100 % en échange des 54 millions de livres sterling du Royaume-Uni pour financer des contre-mesures.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, serait furieux contre le « ralentissement » de la France sur l’interception des bateaux de migrants.

Traversée de la Manche : la France a été accusée d’avoir cédé aux « passeurs criminels » (Image : PA)

Traversée de la Manche : une source de Whitehall a déclaré que « le gouvernement français a manqué à son devoir de protection » (Image : PA)

Une source de Whitehall a déclaré au Telegraph que les Français avaient laissé des migrants effectuer des traversées dangereuses.

Ils ont déclaré: « Aujourd’hui, le gouvernement français a manqué à son devoir de protéger la vie et de respecter l’accord conjoint pour empêcher les petits bateaux de quitter la France.

«Ils ont laissé des centaines de personnes potentiellement mettre le cap sur la mort en n’arrêtant que quelques bateaux.

« Ils semblent avoir cédé un territoire souverain à des passeurs criminels.

« Cet échec lamentable sera évoqué dans les termes les plus forts possibles avec Gérald Darmanin et le gouvernement français. »

Traversée de la Manche : Priti Patel serait furieux contre le « go slow » (Image : PA)

Traversée de la Manche: le général Frantz Tavart a nié que la France laisse intentionnellement traverser les migrants (Image: PA)

Tony Smith, ancien chef de Border Force, a également accusé les Français de « malgré » le Brexit pour ne pas avoir soutenu un accord de reprise des migrants qui auraient dû demander l’asile dans un pays européen « sûr » avant leur arrivée au Royaume-Uni.

En réponse, le général Frantz Tavart, qui supervise les 130 gendarmes qui surveillent une bande côtière de 45 milles couvrant la région du Pas-de-Calais, a répliqué aux accusations que Paris autorise intentionnellement des migrants à traverser vers le Royaume-Uni.

Il a déclaré au média : « Je peux vous dire catégoriquement que les ordres venant des autorités françaises doivent être aussi efficaces que possible pour essayer d’intercepter un maximum de migrants.

« Il serait aussi stupide de suggérer que nous ouvririons les vannes migratoires en raison d’un différend sur la pêche que de suggérer que nous ne devrions pas venir commémorer les soldats britanniques morts sur le sol français le jour de l’armistice, ce que j’ai fait aujourd’hui à Arras . »

La ligne de passage de migrants signalée entre la France et la Grande-Bretagne survient dans un contexte de problèmes persistants concernant les licences de pêche post-Brexit.

Traversée de la Manche : Jusqu’à présent en 2021, plus de 22 344 migrants ont traversé (Image : PA)

Jusqu’à présent en 2021, plus de 22 344 migrants ont traversé la Manche.

Il s’agit d’une augmentation massive par rapport aux 8 404 franchissements sur l’ensemble de l’année 2020.

Dan O’Mahoney, Clandestine Channel Threat Commander, a déclaré : « Les migrants qui effectuent ces traversées dangereuses mettent leur vie en danger et il est vital que nous fassions tout notre possible pour les empêcher et briser le modèle commercial des gangs criminels qui exploitent les gens.

« Dans le cadre de notre réponse, il est important que nous ayons une dissuasion maritime dans la Manche et que les officiers des forces frontalières soient autorisés à utiliser des options sûres et légales pour arrêter les petits bateaux. »

Traversée de la Manche : Gerald Darmanin avait précédemment promis un taux d’interventions de 100 % (Image : PA)

Amnesty International UK a appelé le gouvernement à faire plus pour les demandeurs d’asile et a fustigé la façon dont les « passages maritimes très visibles » sont utilisés pour « justifier de nouvelles politiques draconiennes ».

Dans un communiqué, le directeur général de l’organisation, Sacha Deshmukh, a déclaré : « Nous devons nous rappeler que ces traversées dangereuses ont lieu parce que le gouvernement n’a fourni aucune alternative sûre aux personnes pour exercer leur droit de demander l’asile ici.

« Si Priti Patel est vraiment préoccupée par la lutte contre les gangs criminels et leur exploitation des personnes, elle doit mettre en place des voies d’asile sûres afin que les gens n’aient plus besoin de dépendre des passeurs.

« Tragiquement, le gouvernement semble plus intéressé à faire de la politique avec l’asile qu’à assumer ses responsabilités envers les personnes ayant besoin d’un lieu sûr. »