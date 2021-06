Nouvelles du HS2 : le député conservateur lance un programme « considérablement coûteux » | Royaume-Uni | Nouvelles

Des manifestants du HS2 montent dans un immeuble de bureaux à côté d’Euston

Pendant ce temps, le député conservateur de Lichfield dans les West Midlands a déploré les dommages environnementaux causés par le projet, qui devrait coûter plus de 100 milliards de livres sterling, à la suite d’une opération de creusement massive de tunnels. Néanmoins, le développement a atteint une autre étape importante aujourd’hui avec le secrétaire aux Transports Grant Shapps donnant le feu vert pour la première gare HS2 à l’ouest de Londres.

High Speed ​​2 sera la deuxième liaison ferroviaire à grande vitesse au Royaume-Uni, la première étant la route de 67 milles qui relie Londres au tunnel sous la Manche.

La construction de la première phase, entre Birmingham et Londres, est déjà en cours, le nouveau chemin de fer devant éventuellement relier Manchester et Glasgow.

Le projet a fait l’objet de controverses – mais a néanmoins été éclairé par le Premier ministre Boris Johnson l’année dernière.

Le député conservateur Michael Fabricant

HS2 coupe à travers une forêt ancienne

La décision est intervenue à peine un mois après qu’un rapport divulgué écrit par l’ancien président de HS2 Doug Oakervee a averti que les coûts, estimés à 56 milliards de livres sterling en 2015, allaient probablement grimper à 106 milliards de livres sterling.

M. Fabricant a déclaré à Express.co.uk : « Peut-être que la principale critique de HS2, en dehors de son coût exorbitant, est son manque de connectivité.

« L’agenda vert initial était d’encourager les gens à prendre le train, plutôt que de prendre l’avion, par exemple, de Manchester à Paris.

« L’itinéraire initial de HS2 était un service direct – Manchester Piccadilly à Paris Gare De Nord.

Boris Johnson lors d'une visite du site HS2 à Birmingham en février

“Maintenant, il y a tellement de changements de station, c’est quand même plus rapide de voler.”

M. Fabricant a ajouté: “En outre, l’itinéraire d’origine aurait utilisé des couloirs de transport existants, tels que le M4, ce qui aurait permis d’économiser plusieurs milliards de dollars en coûts de tunnel et aurait évité que la ligne ne s’écrase sur un si grand nombre de nos anciennes forêts et campagne préservée.

« Ma crainte est que HS2 finisse comme mon vieux train Hornby, très joli, mais pas vraiment connecté à quoi que ce soit.

«Bien sûr, l’un des arguments en faveur du HS2 est de réduire les problèmes de capacité sur la West Coast Main Line.

Grant Shapps, le secrétaire aux transports

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps examine aujourd'hui les travaux d'ingénierie à Old Oak Common

« Cela soulève la question de savoir si les nouvelles méthodes de travail tirées du verrouillage de COVID signifieront moins de déplacements domicile-travail, par les employés de bureau et ainsi, soulageront les problèmes de capacité, que HS2 est censé résoudre. »

M. Shapps visitera aujourd’hui le site d’Old Oak Common, qui soutiendra plus de 2 300 emplois.

Ce sera la plus grande gare du Royaume-Uni construite en une seule étape.

Il a déclaré: “Le début des travaux permanents dans la plus grande gare jamais construite au Royaume-Uni en une seule fois, Old Oak Common, marque encore plus de progrès dans la livraison du HS2, le chemin de fer à grande vitesse, à grande capacité et à faible émission de carbone qui constituent l’épine dorsale de notre réseau de transport national.

Route HS2

“Cette station ‘super hub’ montre notre Plan pour l’emploi en action – le démarrage d’une régénération majeure, la création de 2 300 emplois et 250 apprentissages dans la construction – et souligne la détermination de ce gouvernement à mieux reconstruire.”

Le lancement des travaux permanents sur le site de 32 acres impliquera la construction d’un mur de 1,1 mile de long sous terre dans le cadre de l’installation de six plates-formes HS2.

HS2 Ltd a déclaré que la gare offrira une « connectivité inégalée », avec six plates-formes HS2 pour les services vers les Midlands et le nord, quatre plates-formes Crossrail et quatre plates-formes ferroviaires principales desservies par des trains à destination et en provenance du sud-ouest et du sud du Pays de Galles.

La station sera dotée d’un toit couvrant la superficie de plus de trois terrains de football.

HS2 s'est avéré très controversé

Le directeur général de HS2 Ltd, Mark Thurston, a déclaré : « Le début des travaux permanents à la station Old Oak Common, notre première station en construction, est une étape importante pour la première phase de HS2, car nous fournissons une ingénierie de pointe pour créer ce qui en sera sans doute une. des super hubs ferroviaires les mieux connectés du Royaume-Uni.”

Le Financial Times a rapporté lundi que les coûts de HS2 avaient encore augmenté de 1,7 milliard de livres sterling au cours de la dernière année, la pandémie de coronavirus ajoutant une pression supplémentaire au projet.

Le budget de 44,6 milliards de livres sterling du programme pour la première phase entre Londres et Birmingham comprend 5,6 milliards de livres sterling de fonds de prévoyance.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que les évaluations finales de l’impact de la pandémie “n’ont pas été faites”.