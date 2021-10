Nouvelles du Japon : des navires fantômes remontent à la surface de l’île à la suite d’une activité volcanique | Monde | Nouvelles

Les carcasses émergentes sont les restes des 24 navires de transport japonais capturés par l’US Navy au printemps 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale et délibérément sabordés au large de la côte ouest de l’île pour former un port. Pendant ce temps, l’île n’avait pas d’installations portuaires utilisables, de sorte que les navires coulés ont été utilisés comme brise-lames pour protéger les autres déchargeant des hommes et des fournitures pour les troupes pendant les batailles avec les Japonais. Leur plan était de former une base navale artificielle pour soutenir une énorme base militaire américaine sur l’île avant l’assaut sur le Japon continental.

Mais le plan s’est effondré dans le Pacifique et a finalement été abandonné, les navires ayant coulé au large.

L’activité sismique récente sous le mont Suribachi de l’île, qui compte 110 volcans actifs, a vu le fond marin s’élever autour de celui-ci.

La dernière activité majeure connue a été signalée en mai 2012, lorsque l’Agence météorologique japonaise a signalé une petite éruption qui a causé une décoloration de l’eau au nord-est.

Des images récemment publiées de l’île montrent que l’activité commence sous les fonds marins entourant l’île.

Les fonds marins du côté ouest de l’île ont été soulevés, ramenant à la surface l’un des cargos coulés, reposant sur les cendres volcaniques voisines de l’île.

Ils sont fortement décomposés après près de 80 ans passés sous l’eau profonde et comme il n’y a pas de résidents civils à Iwo Jima, ils y resteront probablement pour le moment.

Setsuya Nakada, directeur du Volcano Research Promotion Centre du gouvernement, a déclaré à la chaîne All Nippon News : « La zone marine décolorée s’est étendue aux zones environnantes, ce qui indique que l’activité volcanique n’a pas encore diminué.

Il a suggéré : « Il y a une possibilité d’une grande éruption sur Iwo Jima.

LIRE LA SUITE: Percée de Covid: le nouveau vaccin d’Oxford devrait mettre fin à la variante Delta

Au cours des dernières semaines, il y a eu une augmentation de l’activité souterraine sur toute la longueur de la chaîne d’îles japonaises, avec un fort séisme de magnitude 5,9 le 7 octobre secouant des bâtiments dans une grande partie de l’est du Japon.

Il s’agit du plus important depuis mars 2011, lorsqu’un séisme de magnitude 9 a ravagé le pays.

Cela a déclenché un tsunami massif qui a causé une dévastation généralisée dans le nord-est du Japon. Près de 20 000 personnes ont été tuées au total.