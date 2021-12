Nouvelles du Kent : chagrin d’amour alors que des chiots sans défense ont été retrouvés jetés dans une boîte en carton par un froid glacial | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le sanctuaire, Happy Pants Ranch, est maintenant à la recherche de dons pour aider les deux chiots quelques semaines avant Noël. Les deux chiots, un garçon et une fille, avaient des problèmes de santé, le petit garçon brun tacheté souffrant de malnutrition avec des côtes visibles et pesant un peu moins de quatre livres. Il a également une patte arrière boiteuse et est considéré comme l’avorton de la portée.

La fille, le chiot blanc, avait des problèmes de vue et d’audition et on pense qu’ils appartiennent à la même portée.

Ce sont tous deux des chiens de type lurcher et on pense qu’ils ont entre 8 et 12 semaines.

Le propriétaire du sanctuaire, Amey James, 36 ans, a déclaré: « C’était immédiatement clair, ces deux chiots n’ont pas eu un bon départ dans la vie car l’odeur d’eux était terrible et ils n’avaient ni couverture ni serviette dans la boîte – pas même un feuille de journal !

Elle a déclaré: « La boîte mâchée était petite et très peu sûre, c’est un miracle qu’ils ne se soient pas échappés! »

Le propriétaire du sanctuaire a également déclaré: « Dès que je les ai amenés, ils ont été réchauffés et nourris car tous deux mouraient de faim. »

Elle a ajouté: « Ils ont tous les deux pris un bain aux puces et se sont blottis sur le canapé, probablement satisfaits pour la première fois de leur petite vie.

LIRE LA SUITE:

Un chien âgé « jeté comme des ordures » quelques jours avant Noël

Ils demandent également de l’aide pour nommer les deux chiots.

Pour le moment, on les appelle « les chiots de Noël », donc les noms de fête sont les bienvenus.

Cependant, le ranch ne prend pas de demandes de relogement pour le moment car ils ont besoin d’une évaluation et de beaucoup de soins.

Si quelqu’un souhaite faire un don pour « les chiots de Noël », contactez amey@happypants.co.uk.

Reportage supplémentaire de Matt Drake