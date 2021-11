Nouvelles du Lincolnshire: un homme a été forcé de quitter le parc de vacances après 25 ans en tant que « mobile home trop vieux » | Royaume-Uni | Nouvelles

Steven Richardson de Leeds a gardé des caravanes au Beachcomber Holiday Park à Cleethorpes, Lincolnshire, pendant 25 ans. Mais l’homme de 56 ans affirme qu’il a été contraint de partir parce qu’on lui a dit qu’à près de 15 ans, sa maison statique là-bas est dépassée.

M. Richardson a déclaré à Grimsby Live: « Je suis ici depuis 25 ans, je possède quatre caravanes différentes et je dépense une petite fortune avec le complexe.

« Lorsque nous avons acheté notre caravane actuelle, on nous a dit que nous pouvions la garder sur le site tant que la propreté était maintenue et qu’elle était rangée. »

Il affirme qu’on ne lui a pas dit qu’après 15 ans à compter de la date de construction, les caravanes pourraient être vendues ailleurs ou à la ferraille.

En mars, on lui a dit qu’il ne ferait pas renouveler son permis de caravane et que son bail expirerait en avril de l’année prochaine.

Dans un communiqué, Away Resorts, qui exploite Beachcomber Holiday Park, a déclaré que la durée du contrat de licence de M. Richardson expire au début de 2022 et qu’il a décidé de vendre sa maison à un commerçant.

M. Richardson a déclaré qu’il avait initialement acheté la caravane pour 18 000 £, mais qu’il avait dû la vendre pour 2 000 £ même s’il pensait qu’elle valait au moins 8 000 à 9 000 £.

Il a ajouté que même si la caravane n’est même pas à 50 mètres de l’entrée du parc de vacances, il doit toujours payer des frais de déconnexion de 400 £, même si c’est le propriétaire du parc qui souhaite la supprimer.

Il s’est plaint : « Si je voulais partir, je comprendrais que je paie les frais, mais ce sont eux qui me virent, c’est tout simplement faux.

EN SAVOIR PLUS SUR UNE NOUVELLE VARIANTE COVID ENVOIANT DES CAS AU ROYAUME-UNI

Away Resorts maintient qu’à la fin d’une période d’occupation, les propriétaires de caravanes ont la possibilité d’échanger une partie de la maison de vacances et de se voir délivrer un nouveau contrat de licence de 15 ans ou de déplacer la caravane vers un autre site ou de la vendre à un commerçant.

Sa déclaration ajoute : « Les propriétaires sont informés qu’il y aura des frais de déconnexion lorsqu’ils signeront le contrat de licence au début du contrat.

« Ces frais consistent à déconnecter des éléments de la caravane, tels que la plomberie, et à déplacer la caravane de son emplacement. »

Cela survient après un retard de la Driver and Vehicle Standard’s Agency (DVSA) dans le projet de nouvelles règles sur les caravanes qui a été décrit comme un « cauchemar » qui laissera les propriétaires dans un « no man’s land ».

De nouvelles règles de remorquage devaient être introduites lundi, mais elles ont été retardées à la dernière minute par la DVSA.

Les nouvelles règles auraient permis aux conducteurs ayant réussi leur examen de conduite après le 1er janvier 1997 de remorquer des poids plus lourds – y compris des caravanes et des camping-cars plus grands – au volant.

Shane Malpass, porte-parole de We Buy Any Motorcaravan, a déclaré que les concessionnaires étaient dans « les limbes » et a averti que des dizaines de propriétaires avaient déjà versé des acomptes pour de grandes caravanes, les concessionnaires ne sachant désormais pas s’ils offriraient ou non des remboursements.

M. Malpass, s’adressant exclusivement à Express.co.uk, a déclaré: « C’est un peu un cauchemar.

« Les concessionnaires s’étaient préparés, ils avaient effectué tout l’entretien, pris tout l’argent, les dépôts, vraiment tout.

« Être prévenu trois ou quatre jours avant les met juste dans les limbes de ce qu’ils peuvent faire avec la caravane.

« Est-ce qu’ils ont besoin de rembourser les clients ? Est-ce qu’ils ont besoin de les retenir ? »