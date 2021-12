Nouvelles du logement : L’appartement acheté par le conseil municipal de Westminster « s’effondre » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Arianna Cagli, 37 ans, dit qu’elle se sent « misérable et déprimée » après avoir dépensé une énorme somme d’argent pour la maison de ses rêves, qui est en proie à des problèmes depuis. Elle a déclaré que l’appartement de Pimlico, dans le centre de Londres, avait été inondé trois fois depuis qu’elle l’avait acheté en 2019.

La dernière inondation causée par l’éclatement d’un tuyau de chauffage a laissé Arianna sans chauffage ni planchers adéquats pendant deux mois.

S’adressant à My London, Arianna a déclaré: « J’ai dépensé 650 000 £ pour cet appartement et je vis littéralement dans une merde.

« Je pensais que je vivais dans cet endroit charmant et maintenant je suis juste misérable et déprimé et j’ai l’impression qu’acheter une maison a été la pire erreur de ma vie en ce moment.

« Mes parents me disaient: » tu seras en sécurité « , mais chaque fois que j’ai fini de rénover une fuite, j’en reçois une autre. »

Arianna a acheté l’appartement au conseil municipal de Westminster, un bastion conservateur.

Cependant, un tuyau éclaté a inondé sa maison pour la troisième fois le 22 octobre.

« J’ai été réveillée à six heures du matin par un type qui frappait bruyamment à ma porte », a poursuivi Arianna.

« Je suis sorti du lit et je suis entré dans l’eau. Il y avait de la vapeur partout et c’était bouillant.

« J’étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. »

Arianna a déclaré que le conseil avait éteint son chauffage et promis qu’il remplacerait les tuyaux de son appartement, mais elle attend toujours les réparations huit semaines plus tard.

Elle a également déclaré que de l’eau était entrée par ses armoires, les faisant moisir et ruinant ses nouveaux planchers en bois.

Elle a ajouté: « Ils ont déchiré toutes mes planches de plancher dans le salon d’où l’inondation est survenue.

« Sous le plancher, il y avait des carreaux avec de l’amiante qui étaient super fissurés. »

Arianna affirme qu’on ne lui a pas proposé de logement temporaire et qu’elle a dû vivre dans l’appartement pendant six semaines pendant que les carreaux et l’amiante étaient retirés.

Elle a également déclaré qu’elle payait toujours au conseil des frais de service de 350 £ par mois et dépensait le triple de sa facture habituelle d’électricité pour les radiateurs électriques que le conseil lui avait donnés comme solution à court terme.

Arianna a dit que c’était son rêve d’acheter sa propre maison mais qu’elle ne supporte pas d’y vivre alors que c’est un tel gâchis.

Elle a ajouté : « Je ne supporte pas de passer Noël dans ces conditions.

« J’ai vécu à Pimlico dix ans avant que cela ne se produise et je pensais que je resterais ici pour toujours, mais maintenant je veux juste sortir.

« J’ai l’impression de manquer de choses de base et ça me rend la vie misérable. Chaque semaine, on me dit ‘Ça sera réglé demain’ mais rien n’a changé. »

Cllr David Harvey, membre principal du conseil en matière de logement, a déclaré: «Nous faisons tout notre possible pour soutenir Mme Cagli et nous assurer que son logement est dans les meilleures conditions.

« Les travaux de réparation du chauffage sont maintenant terminés et nous sommes en contact avec Mme Cagli pour convenir d’une date pour refaire la tuyauterie de toute sa maison.

« Je suis vraiment désolé que cela ait pris plus de temps que prévu à résoudre en raison de complications liées à l’amiante.

« Nous couvrirons les coûts du chauffage électrique et resterons en contact étroit avec Mme Cagli. »