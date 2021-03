Nouvelles du marché: les actions chutent suite à la hausse des cas de Covid-19, pic de l’inflation

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont acheté lundi des actions d’une valeur de 146,84 millions de dollars.

Les actions se sont effondrées pour la deuxième session consécutive lundi alors que des données macroéconomiques médiocres et une tendance à la hausse des cas de COVID-19 ont entamé l’appétit pour le risque. Le Nifty a glissé sous la barre des 15000 alors qu’il a reculé de 101,45 points (0,67%) pour clôturer à 14 929,5. Le Sensex a plongé de 397 points (0,78%) à 50 395,08. Les marchés suivaient une liquidation mondiale avant la réunion de deux jours de la Fed.

Les marchés ont eu une ouverture à la baisse et sont restés sous pression tout au long de la session en raison de l’évolution tant nationale que mondiale. La plupart des marchés en phase de fusion se sont mal comportés lundi. Selon Jefferies, les marchés indiens figuraient également parmi les marchés les moins performants de la semaine précédente. Ils ont augmenté de 0,6% la semaine précédente, soit une sous-performance de 0,7% par rapport aux marchés émergents, selon Jefferies.

Le Shanghai Composite, la référence de la Chine, a reculé de 0,96% tandis que l’ESP des Philippines a reculé de 2,62% lundi. Les marchés de Taïwan et de Corée du Sud ont reculé de 0,04% et 0,28%.

Les marchés sont restés sous pression après une liquidation mondiale, les investisseurs étant devenus méfiants avant la réunion du FOMC de la Fed et les rendements des bons du Trésor américain atteignant un sommet de 12 mois à 1,62%. De plus, des données macroéconomiques médiocres ont atténué le sentiment.

Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré: «Sur le front mondial, les rendements américains de la G-Sec ont grimpé à un plus haut sur 12 mois de 1,62% et ont continué de tempérer le sentiment. Du côté domestique, l’inflation de détail de février a bondi à un plus haut de trois mois tandis que le WPI a bondi à 27 mois plus haut. Ceci, combiné à une augmentation du nombre de cas de Covid-19, a pesé sur le sentiment du marché. » Les marchés ont cependant récupéré une partie de leurs pertes vers la fin de la séance en raison des achats de technologies de l’information et de métaux.

Les plus gros perdants sur le Nifty ont été Divi’s Laboratories, Bajaj Finserv, GAIL, Bajaj Finance et Hero MotoCorp avec des pertes de 2,91%, 2,71%, 2,55%, 2,48% et 2,43%, respectivement. Les plus grands gagnants ont été JSW Steel, Tech Mahindra, Tata Steel, Hindalco et IndusInd Bank, en hausse de 2,44%, 2,37%, 2,26%, 1,65% et 1,59%.

ICICI Securities a déclaré que les principaux risques pour les actions indiennes sont l’augmentation des cas de Covid-19 ainsi que la flambée des prix du pétrole. Le courtier a déclaré: «La hausse des cas de Covid-19 dans des États industriels clés comme le Maharashtra peut ralentir la reprise économique naissante, bien que la disponibilité des vaccins donne la confiance de s’attaquer au problème contrairement à la situation d’il y a quelques mois…»