Nouvelles du NHS: Indignation alors que les services de santé embauchent un chef de la diversité de 70 000 £ – obtenez plus d’infirmières! | Royaume-Uni | Nouvelles

Le King’s College Hospital NHS Foundation Trust de Londres recrute actuellement un responsable de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion. Basé dans son hôpital de Denmark Hill, le candidat retenu touchera entre 61 861 £ et 70 959 £ par an, soit près de trois fois ce qu’une infirmière nouvellement qualifiée rapporte à la maison.

De nombreux militants anti-réveil ont critiqué la nouvelle – et ont déclaré que le NHS à court d’argent devrait dépenser de l’argent pour les personnes qui aident physiquement les patients.

Le défenseur de la liberté d’expression, Toby Young, a fait rage : “La prochaine fois que quelqu’un se plaindra que le NHS ne reçoit pas assez d’argent du contribuable britannique, envoyez-lui ceci.”

L’animateur de GB News, Calvin Robinson, a déclaré: «Le NHS n’est pas sous-financé, il est plein de déchets et de ballonnements.

« Réduisez le nombre de gestionnaires et de bureaucrates et revenez à l’essentiel avec les matrones de paroisse.

« Mais devons-nous vraiment en concevoir artificiellement tous les aspects ?

« Avons-nous vraiment besoin de sursaturer chaque industrie avec des rôles de diversité et d’inclusion dans chaque tranche de rémunération ? »

Pendant ce temps, le Brexiteer Darren Grimes a écrit : « Quel gaspillage dégoûtant de l’argent des contribuables par le NHS.

“Je veux dire honnêtement, les gens en ont tellement marre de ces bo****ks identitaires.

« Lorsqu’un patient est en A&E, la dernière chose qui l’inquiète, c’est la diversité du personnel qui administre les soins.

L’offre d’emploi, publiée sur le site Web de recrutement du NHS, l’a qualifiée d’« opportunité passionnante » de « faire avancer » l’égalité, la diversité et l’inclusion (EDI) de la fiducie.

Il a ajouté: «L’objectif principal du rôle est de diriger le développement et la mise en œuvre de notre stratégie d’égalité et de diversité, en travaillant en partenariat avec nos dirigeants cliniques et opérationnels pour améliorer les résultats en matière d’égalité en santé pour la communauté locale et en soutenant les résultats en matière d’égalité au sein de la main-d’œuvre de confiance.

« Le titulaire du poste a également la responsabilité de soutenir la prestation d’un leadership, d’une coordination et d’une gestion efficaces et inclusifs de la fonction EDI. »

Il a ajouté : « Le candidat retenu travaillera au-delà des frontières organisationnelles et des sites en travaillant avec des leaders cliniques et managériaux afin de promouvoir des initiatives EDI robustes qui apportent un changement durable.

« Le titulaire du poste soutiendra également la génération d’informations par le personnel pour soutenir des plans significatifs qui améliorent l’engagement et le moral. »