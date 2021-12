Selon un nouveau rapport choquant du National Audit Office (NAO), jusqu’à 740 000 références urgentes de médecins généralistes pour un cancer suspecté ont été «manquées» pendant la pandémie. Le rapport a également souligné que la liste d’attente du NHS pour des soins planifiés à l’avance continuera de s’allonger jusqu’en 2025 au moins.

Il a déclaré que la liste d’attente atteindra 12 millions d’ici mars 2025, la moitié de ceux qui ont manqué des références retournent au NHS et son activité augmente en fonction des niveaux pré-Covid.

Même si le NHS peut augmenter son activité de 10 %, le NAO estime que la liste d’attente en mars 2025 sera toujours de sept millions.

Le transfert de ressources vers Covid au cours des deux dernières années a vu les patients atteints de cancer attendre beaucoup plus longtemps pour recevoir un traitement.

Une norme de temps d’attente stipule que 85 pour cent des patients atteints de cancer ne devraient pas attendre plus de 62 jours pour commencer le traitement après une référence urgente auprès d’un médecin généraliste.

Mais entre mars 2020 et septembre 2021, 26% ont dû attendre plus de 62 jours pour commencer le traitement.

Le NAO estime qu’au cours de cette période, jusqu’à 60 000 (et seulement 35 000 seulement) de moins de personnes ont commencé un traitement contre le cancer que ce à quoi on aurait pu s’attendre.

Son rapport a poussé le professeur Pat Rice, co-fondateur de la campagne Catch Up With Cancer, à écrire que « nous sommes au milieu de la plus grande catastrophe de cancer jamais vue par le NHS ».

Elle a ajouté : « Nous devons d’urgence indiquer au gouvernement comment des fonds supplémentaires seront dépensés pour les traitements contre le cancer, les technologies de réduction des retards, comme la radiothérapie, et la main-d’œuvre en cancérologie.

LIRE LA SUITE: Un délinquant « effrayé » d’Isulate Britain s’attend à une peine de six mois

« L’immunité de la vaccination est encore susceptible de vous protéger contre une maladie grave. Vous pourriez attraper un reniflement ou un mal de tête ou un rhume sale, mais vos chances d’entrer à l’hôpital ou en soins intensifs ou de mourir malheureusement sont considérablement réduites par le vaccin et seront toujours présentes dans le futur.

Le rapport du NAO a déclaré: « Des millions de personnes ont évité de chercher ou n’ont pas pu obtenir de références pour des soins de santé pendant la pandémie de Covid. »

Cela a été causé, en partie, par le message «Restez à la maison, protégez le NHS, sauvez des vies» poussé par le gouvernement, qui a fait pression sur les patients pour ne pas «charger» le NHS, et a accru les craintes d’attraper Covid lors des bilans de santé.

À la fin du mois dernier, le secrétaire à la Santé, Said Javid, a reconnu que les listes d’attente avaient augmenté au cours des deux dernières années parce que les gens avaient été invités à rester chez eux.

Il a déclaré : « Ce nombre va augmenter avant de baisser. Pourquoi? Parce que quelque sept à huit millions de personnes sont restées à l’écart au plus fort de la crise de Covid parce qu’on leur a demandé de le faire.

« Ils ont fait ce qu’on leur a demandé.