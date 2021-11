Nouvelles du NHS : les enfants obèses recevront des coachs diététiques financés par les contribuables | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Dr Hilary Jones discute de «l’épidémie d’obésité» au Royaume-Uni sur GMB

Les enfants âgés de 2 à 18 ans et souffrant de complications de santé liées à une obésité sévère recevront des forfaits de soins sur mesure développés avec leurs familles, qui pourraient inclure des plans de régime, un traitement de santé mentale et un coaching. Les séances de groupe seront assurées par une équipe clinique complète, y compris le soutien de diététiciens, de psychologues, d’infirmières spécialisées, de travailleurs sociaux, d’éducateurs et d’un pédiatre pour s’assurer que tous les besoins de santé de chaque enfant sont satisfaits.

En plus de fournir un traitement expert, les services identifieront les facteurs causant l’obésité chez les enfants, en tenant compte de leur santé mentale et physique.

On pense que les coachs diététiques seront proposés à environ 1 000 enfants par an.

Amanda Pritchard, directrice générale du NHS en Angleterre, a déclaré: « La pandémie a jeté une lumière crue sur l’obésité, de nombreux jeunes vulnérables luttant contre la prise de poids pendant la pandémie. »

Elle a poursuivi : » Si elle n’est pas contrôlée, l’obésité peut avoir d’autres conséquences très graves, allant du diabète au cancer. «

Le principal responsable du NHS a déclaré que le plan était conçu pour prévenir de futures crises.

Elle a déclaré: « Ce programme d’intervention précoce vise à empêcher les enfants et les jeunes de souffrir toute une vie de mauvaise santé. »

Un enfant sur cinq est en surpoids ou obèse au moment où il entre à l’école primaire, et un sur trois atteint ce stade à la fin, selon les données officielles.

Il fait suite aux avertissements selon lesquels la crise a laissé plus de 1 500 enfants atteints de diabète de type 2 – une maladie qui affecte normalement les personnes d’âge moyen.

De plus, les enfants gravement obèses peuvent également développer des difficultés telles que des problèmes respiratoires, des problèmes de sommeil et des problèmes de santé mentale, ce qui peut avoir un impact considérable sur leur qualité de vie.

En Angleterre, le nombre d’enfants souffrant d’obésité double entre le début de l’école primaire et la fin de l’école primaire – les dernières données montrant qu’un cinquième des enfants âgés de 10 à 11 ans sont obèses.

Quelque 2,5 millions d’enfants en Angleterre souffrent d’excès de poids ou d’obésité, dont 1,22 million significativement obèses et éligibles pour un traitement selon les directives officielles.

La prévalence de l’obésité – y compris l’obésité sévère – était plus de deux fois plus élevée au cours de l’année 6 (21 pour cent, ce qui équivaut à 103 362 enfants) par rapport à la réception (9,9 pour cent – 39 404 enfants).

L’année dernière, Boris Johnson a lancé une stratégie de lutte contre l’obésité, après avoir déclaré que son propre contact avec la mort après avoir contracté Covid l’année dernière lui avait fait réaliser qu’il était « trop ​​gros ».

La stratégie prévoyait d’interdire la télévision et les publicités en ligne pour les aliments riches en graisses, en sucre et en sel avant 21 heures et en finissant d’en acheter une, d’en obtenir une gratuitement sur des aliments malsains riches en sel, en sucre et en graisses.

Parlant de l’initiative, Julian Hamilton-Shield, professeur de diabète et d’endocrinologie métabolique au Bristol Royal Hospital for Children, a déclaré : « De nombreux enfants et jeunes ayant un excès de poids souffrent de complications importantes qui peuvent les rendre très malades.

Il a poursuivi: « En utilisant une équipe d’experts de nombreuses disciplines, y compris des diététiciens spécialisés, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé mentale, nous pouvons identifier les causes exactes de la prise de poids et créer des plans de traitement sur mesure pour chaque enfant afin d’accélérer la perte de poids et de traiter les complications causées. »

Les 15 nouveaux services sont basés sur un service existant au Bristol Royal Hospital for Children, qui fonctionne depuis 2018.