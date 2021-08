Nouvelles du NHS: seulement 25% des électeurs ont encore l’application Test and Trace après les découvertes d’un sondage furieux | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales de Sajid Javid a déclaré qu’il ne publierait pas de données concernant le nombre de Britanniques qui ont désactivé l’application de traçage des contrats. Les commentateurs politiques s’attendent à ce que le refus du gouvernement de divulguer ces informations repose sur le fait que le nombre de Britanniques utilisant encore l’application est incroyablement bas.

Un énorme 38 pour cent des électeurs du sondage Express.co.uk n’ont jamais téléchargé l’application NHS en premier lieu selon un sondage de 1 364 personnes organisé entre 20h le 10 août et 15h30 le 12 août.

Un autre 20 % des participants ont déclaré avoir supprimé l’application il y a plus d’un mois, et 17 % ont déclaré avoir supprimé l’application récemment.

Un lecteur a déclaré: «Je l’ai téléchargé car il était souvent nécessaire de visiter les restaurants, mais je l’ai supprimé dès que j’ai entendu dire que les députés l’étaient. Si les députés ne pratiquent pas ce qu’ils prêchent, pourquoi devrais-je le faire ? »

Un autre lecteur a ajouté : « Je l’ignore simplement.

“A quoi ça sert quand on peut se faire piquer à travers un mur sans possibilité d’infection ?”

Seulement 25 % des électeurs ont déclaré qu’ils possédaient toujours l’application, ce qui signifie que 75 % des électeurs n’ont jamais eu l’application ou l’ont supprimée.

Lorsqu’on leur a demandé quel pourcentage de la population possédant un téléphone portable possède encore l’application, 76 % des électeurs ont répondu moins de la moitié.

Un électeur a commenté : « Cela ne fonctionnerait pas sur mon Nokia 6110. »

L’application est soupçonnée d’avoir perdu sa popularité et la confiance du public après avoir créé une « pingdémie », au cours de laquelle des milliers de personnes ont dû s’isoler inutilement même si elles étaient négatives et ne présentaient aucun symptôme.

À la mi-juillet, plus d’un demi-million de personnes au Royaume-Uni ont été interrogées en une seule semaine et un grand nombre de personnes perdaient des revenus parce qu’elles devaient s’isoler jusqu’à 10 jours.

Un nombre significatif de 40 % des électeurs ont déclaré qu’ils connaissaient quelqu’un qui avait perdu leur salaire à cause d’un ping, tandis que 51 % ne l’avaient pas fait, et 9 % n’étaient pas sûrs de connaître quelqu’un qui avait subi un préjudice financier à cause d’un ping par l’application.

Certains employeurs, cependant, ont offert des indemnités de maladie à ceux qui ont dû s’isoler à la suite d’un ping.

Un lecteur a écrit : « Je l’utilise encore juste pour avoir des congés payés et jusqu’à ce qu’ils s’en débarrassent, je continuerai à en abuser. »

Les politiciens et les scientifiques ont déclaré que le programme de test et de traçabilité serait «de classe mondiale» lors de son lancement en septembre 2020, mais il semble avoir échoué au cours des derniers mois.

L’application NHS n’était «pas efficace du tout» pour lutter contre la propagation de Covid, selon 40% des électeurs.

Alors que 30 pour cent des électeurs ont déclaré qu’il n’était «pas très efficace» pour lutter contre la propagation, 22 pour cent des personnes ont déclaré qu’il était «assez efficace» et 8 pour cent ont pensé qu’il était «très efficace».

Au cours de son premier mois de lancement, l’application de test et de traçage du NHS a été téléchargée par environ 16,5 millions de personnes et a maintenant été téléchargée par plus de 26,8 millions au cours des 11 derniers mois.