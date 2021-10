Nouvelles du NHS : Un tiers des personnes souffrant de la thyroïde sont diagnostiquées à tort comme des malades mentaux – Thyroid UK research | Royaume-Uni | Nouvelles

Des recherches menées par l’association caritative Thyroid UK ont révélé que près d’un tiers (32 %) cherchant de l’aide en raison de la maladie finissent par recevoir le mauvais traitement. Menée avec le fournisseur de soins de santé Medichecks, l’enquête a révélé que 89 % des personnes qui se considèrent comme souffrant d’une maladie de la thyroïde ont également lutté contre des problèmes de santé mentale.

Combiné avec des patients qui mettent en moyenne 21 ans pour être correctement diagnostiqués, cela brosse un tableau assez sombre pour ceux qui espèrent un traitement, selon l’organisme de bienfaisance.

Pour marquer la Semaine de sensibilisation à la thyroïde, Thyroid UK a souligné le problème au milieu des inquiétudes croissantes que davantage de personnes atteintes pourraient ne pas être diagnostiquées si le Royaume-Uni est contraint à un autre verrouillage cet hiver.

Lyn Mynott, directrice générale de Thyroid UK, a déclaré: «Au Royaume-Uni, on estime qu’une personne sur 20 souffre d’une maladie de la thyroïde, ce qui représente plus de trois millions de personnes présentant des symptômes débilitants que nous connaissons de notre communauté Health Unlocked les a laissées dans le désespoir, et même suicidaire.

«Grâce à cette campagne, nous espérons braquer les projecteurs sur la maladie et collecter des fonds indispensables pour l’association caritative.

LIRE LA SUITE: Un chauffeur dit aux manifestants « J’espère que vos proches auront un cancer »

« Nous fournissons une bouée de sauvetage essentielle – reliant les personnes partageant les mêmes idées qui ont été mal diagnostiquées, ignorées et mises à l’écart, et qui « s’envolent » pour trouver une meilleure qualité de vie. »

La recherche a révélé que la mauvaise humeur (78 %), le manque de motivation (72 %), l’incapacité de penser clairement et de se concentrer (70 %) et les inquiétudes constantes (62 %) figuraient en tête de liste des symptômes les plus courants ressentis par les personnes atteintes.

Fait inquiétant, dans un tiers des cas, ces symptômes entraînent le traitement de troubles de santé mentale, tandis que les problèmes thyroïdiens sous-jacents ne sont pas détectés.

Malgré les directives de santé britanniques soutenant le dépistage de la thyroïde pour les personnes présentant des problèmes de santé mentale spécifiques, seulement 12% des personnes interrogées s’étaient vu proposer un contrôle de la thyroïde – généralement via un test sanguin – lorsqu’elles avaient enregistré des problèmes de santé mentale.

A NE PAS MANQUER :

Trafic M25 – Retards d’une heure après un accident de plusieurs véhicules [PICTURES]

La violence à Londres oblige la police à déployer des unités spéciales [INSIGHT]

La police obligée d’arrêter une camionnette sur le point de percuter les manifestants d’Isulate Britain [REVEALED]

Le Dr Sam Rodgers, médecin-chef chez Medichecks, explique : « Les affections thyroïdiennes peuvent être difficiles à reconnaître car il y a tellement de symptômes qui affectent les gens de différentes manières – comme une fatigue extrême, une prise de poids, des douleurs musculaires, une dépression, des mouvements lents et des pensées. .

« Ceux-ci pourraient facilement être liés à de nombreux autres problèmes de santé, même Long Covid.

« La route pour obtenir un diagnostic de thyroïde n’est pas simple, mais faire un test sanguin complet est la première étape du voyage pour comprendre si vos symptômes sont liés à la thyroïde ou s’il y a autre chose qui ne va pas. »

La maladie de la thyroïde peut affecter toute personne de tout âge et les personnes à risque plus élevé incluent toute personne ayant des antécédents familiaux et certaines personnes souffrant d’autres conditions médicales telles que le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde et le syndrome de Turner.

Les deux principaux troubles thyroïdiens sont l’hyperthyroïdie – lorsque la thyroïde produit trop d’hormones thyroïdiennes, le corps utilise l’énergie trop rapidement.

Et l’hypothyroïdie – lorsqu’il y a trop peu d’hormones thyroïdiennes dans le corps, la personne se sent fatiguée, prend du poids et peut même être incapable de tolérer les températures froides.