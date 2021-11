Nouvelles du NHS: Une femme forcée de se faire opérer en Lituanie après une longue liste d’attente | Royaume-Uni | Nouvelles

Mark Drakeford: le Pays de Galles devra peut-être « revoir » les mesures COVID-19

Jill Davies, de Birchgrove, Swansea, a attendu quatre ans pour voir un consultant et on lui a dit qu’il y avait encore trois ans d’attente pour une opération. Cela survient alors qu’un chirurgien a averti que les patients sur les listes d’attente se demandaient si leur vie valait la peine d’être vécue.

Le gouvernement gallois a déclaré qu’il souhaitait « transformer radicalement » la manière dont les soins de santé étaient fournis.

Mme Davies, une directrice à la retraite, a appris en 2016 qu’elle souffrait d’arthrite aux deux hanches et qu’elle était plus grave à droite, mais ce n’est qu’en décembre 2020 qu’elle a été référée à un consultant en hanche.

Elle a déclaré : « À ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment marcher.

« J’en étais à marcher environ 25 mètres, en utilisant un bâton tout le temps. Si je faisais du shopping, je louais l’un des scooters parce que je manquais de mobilité à ce moment-là. »

LIRE LA SUITE:

A&E fermé alors qu’un homme était exposé à des «produits chimiques potentiellement nocifs»

Le NHS subit une pression intense (Image: .)

Certains patients ont dû attendre des années pour une opération (Image: .)

Lorsqu’elle a finalement vu le consultant cette année, il lui a dit qu’il la mettrait sur la liste d’attente pour une opération, mais que cela prendrait trois ans.

Mme Davies a déclaré: « À ce moment-là, j’ai fondu en larmes. »

Elle était « absolument aplatie » et a donc décidé d’aller se faire soigner en Lituanie.

Elle a contacté une clinique le 1er juillet, s’est envolée le 22 juillet et a été opérée le 24 juillet, suivie d’un programme de rééducation intensive de 10 jours.

Mme Davies a déclaré: « Je ne souffre pas.

« Je peux marcher, je nage, je peux conduire et faire ce que je veux. J’ai retrouvé ma vie. »

Une femme a dû se rendre en Lituanie pour une opération (Image : .)

Paul Williams, chirurgien orthopédiste à l’hôpital Neath Port Talbot, a déclaré que l’effet des longs délais sur la santé mentale et physique était « horrible ».

Il a déclaré: « Vivre avec la douleur d’une articulation arthritique est terrible.

« Nous avons envoyé un questionnaire récemment et de nombreux patients ont en fait répondu qu’ils se demandaient si leur vie valait la peine d’être vécue à cause de la douleur dans laquelle ils se trouvent. »

Les derniers chiffres du NHS Wales ont montré un autre record pour les personnes en attente de traitement à l’hôpital.

Le nombre de patients en attente de plus de 36 semaines est passé de 25 634 en février 2020 à 243 674 en août 2021.

Les attentes les plus longues comprenaient 56 279 personnes qui avaient besoin d’un traitement orthopédique ou traumatologique.

A NE PAS MANQUER :

Les gros déchets des supermarchés approvisionnent le chaos [INSIGHT]

Les parents des flocons de neige « ont peur » de leurs enfants, selon le chef [OPINION]

A couteaux tirés pour Macron ! Barnier s’en prend au leader français [REPORT]

La femme s’est rendue en Lituanie pour une arthroplastie de la hanche (Image : . Stock Image)

La liste d’attente globale pour un traitement est un record de 657 539 – un peu plus d’un cinquième de la population galloise.

Le NHS est soumis à une pression intense depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Les listes d’attente du NHS ont augmenté de 174 000 personnes supplémentaires en seulement un mois, avec 5,74 millions en attente d’une opération en août et les patrons du NHS avertissant que le système « fonctionne à chaud ».

Les services d’ambulance ont connu des temps de réponse parmi les pires de l’histoire récente.

Des fuites de statistiques du NHS révèlent qu’environ 28 900 remises d’ambulances d’une durée de plus d’une heure ont été enregistrées en Angleterre le mois dernier, contre 7 800 le même mois l’année dernière.

Les services des accidents et des urgences sont également saturés car les ressources ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande.

Les ambulances sont également soumises à de fortes pressions pour répondre à la demande (Image: .)

Un record de 5 025 personnes a dû attendre plus de 12 heures pour être soignées dans les A&E en Angleterre le mois dernier, les retards ayant atteint un niveau record, a déclaré le NHS England.

Il a été révélé que 75% des patients ont été vus dans les quatre heures dans tous les services A&E en septembre – la pire performance jamais enregistrée.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, a déclaré : « Il ne fait aucun doute que le NHS est chaud, avec le plus grand nombre de patients jamais vus dans A&E en septembre, 14 fois plus de patients Covid à l’hôpital par rapport au même mois l’année dernière. et enregistrer 999 appels d’ambulance.

Les chiffres proviennent d’un sondage du Royal College of Physicians (RCP) qui a révélé qu’un médecin sur trois ne pense pas que le NHS est préparé pour les défis de la période hivernale.

La ministre de la Santé, Eluned Morgan, a déclaré : « L’impact de la pandémie sur les soins planifiés a été important, entraînant un arriéré massif de patients en attente de traitements planifiés. Il y a aussi, nous le craignons, de nombreux patients qui ne se sont pas encore présentés aux soins primaires avec leur maladie.

«Nous avons besoin d’une approche systémique globale de la façon dont les soins sont dispensés et en investissant 248 millions de livres sterling dans la récupération de Covid, 170 millions de livres sterling dans les soins planifiés et 42 millions de livres sterling dans les soins sociaux, nous espérons mettre le NHS Wales dans une position plus forte pour les générations futures.

«Nous appelons les conseils de santé à transformer radicalement la façon dont les soins planifiés sont fournis, car nous voulons non seulement nous remettre de la pandémie, mais aussi construire un système de soins planifiés qui est plus grand, meilleur et plus efficace que ce que nous avons vu auparavant.»

Express.co.uk a contacté le NHS Wales.

Un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré: «Comme d’autres régions du Royaume-Uni, nos services de santé et de soins sociaux sont confrontés à des pressions importantes cet hiver. Nous avons engagé 1 milliard de livres supplémentaires au cours de cette législature du Parlement gallois pour lutter contre l’arriéré des listes d’attente accumulées pendant la pandémie. »