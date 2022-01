Nouvelles du Parti conservateur : Boris exhorté à abandonner immédiatement son engagement politique clé | Politique | Des nouvelles

En octobre, le gouvernement conservateur a révélé de vastes plans pour réduire considérablement les émissions d’ici 2035 et amener le pays vers une économie à zéro carbone d’ici 2050. Cela serait facilité par la production de plus de voitures électriques, la plantation d’arbres et un abandon progressif du chauffage central au gaz. Mais M. Johnson a immédiatement subi d’énormes pressions de la part de ses propres députés qui ont émis de sérieux doutes sur les arguments économiques en faveur de ce qu’ils considèrent comme une dépendance excessive aux sources d’énergie renouvelables.

Plusieurs autres s’inquiétaient du coût croissant pour les ménages britanniques, en particulier ceux à faible revenu, et de l’impact que cela pourrait avoir sur leurs chances aux prochaines élections.

Le week-end dernier, il a été rapporté que jusqu’à 20 députés conservateurs – dont l’ancienne secrétaire au Travail et aux Pensions Esther McVey et les députés Robert Halfon et Steve Baker – ont appelé M. Johnson à s’attaquer au coût de la vie.

Cinq anciens ministres figuraient parmi ceux qui ont écrit au Sunday Telegraph pour réclamer une réduction des prélèvements environnementaux et la suppression des taxes sur l’énergie.

Cela fait suite à une énorme augmentation des prix de gros du gaz vers la fin de 2021, les experts avertissant que les factures moyennes pourraient atteindre 2 000 £ cette année.

Dans un discours au groupe de réflexion Bow Group, Sir John Redwood, parrain principal du Bow Group et député conservateur de Wokingham, a déclaré: « Le gouvernement ne devrait démolir aucune centrale électrique tant que des problèmes de sécurité d’approvisionnement subsisteront.

« Dieu merci, il nous restait ces centrales à charbon au cours des derniers mois de l’année dernière qui nous ont permis de continuer – ne les abattez pas.

« Nous devons être réalistes, nous allons avoir moins d’énergie nucléaire en 2030 qu’aujourd’hui, nous avons besoin d’une énergie abordable, nous avons besoin d’énergie disponible, nous devons faire davantage confiance à nos propres sources et importer moins, nous ne pouvons pas compter sur les importations.

« Nous avons la chance d’avoir accès à beaucoup de pétrole et de gaz. Il est plus écologique et plus fiable d’avoir nos propres sources d’énergie, plutôt que de l’importer et de ne compter que sur la bonne volonté des étrangers.

LIRE LA SUITE : éclatement de l’UE : davantage d’États membres devraient quitter le bloc

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a prédit que l’augmentation des cotisations à l’assurance nationale à partir d’avril, parallèlement à une augmentation attendue des factures d’énergie au cours du même mois, pourrait représenter un impact moyen de 1 200 £ sur les finances des ménages.

Le président du Bow Group, Ben Harris-Quinney, a averti : « Le programme vert net zéro proposé par le gouvernement sera la politique la plus coûteuse de l’histoire.

« Cela coûtera non pas des milliards, mais des milliers de milliards, cela aura un effet dévastateur sur notre économie et aucun effet perceptible sur le climat mondial.

« Nous sommes susceptibles de voir les coûts de l’énergie augmenter de 100 % au cours des deux dernières années, et une nouvelle inflation chaque année par la suite.

« En dehors des dépenses gouvernementales massives et des augmentations d’impôts, le coût de la vie pour tout le monde va monter en flèche, et les jours de voyages, de vacances et même de chauffage abordables prendront fin.

Il a ajouté : « L’agenda vert est dangereux, non seulement en tant que menace pour notre économie et nos moyens de subsistance, mais aussi pour notre sécurité nationale.

« Nous nous opposons donc fermement à la politique de zéro net du gouvernement et pensons qu’elle deviendra de plus en plus impopulaire auprès du public à mesure que les coûts et les restrictions augmenteront.

« Le gouvernement a promis dans son manifeste de 2019 de réduire les coûts de l’énergie, mais il n’a pris que des mesures pour les voir augmenter.

« Le gouvernement n’a pas correctement consulté le public sur son programme et n’a pas publié les coûts époustouflants, pour le pays et pour chaque individu, du net-zéro. »