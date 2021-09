Nouvelles du parti conservateur : les conservateurs complotent pour saboter l’attaque travailliste contre Boris Johnson | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer utilise un débat de l’opposition au Parlement pour attaquer Boris Johnson au sujet de l’escalade de la crise du coût de la vie. Les familles de travailleurs sont confrontées à une pression sur le niveau de vie “pas vue depuis une génération” et les conservateurs sont à blâmer, selon le parti.

Il impose ce soir un vote sur “l’effet de la politique gouvernementale sur les finances des travailleurs”.

La motion indique que les députés s’inquiètent de la crise du coût de la vie qui affecte les Britanniques à travers le pays.

Énumérant une série de préoccupations, la motion met en garde contre : « une compression croissante du niveau de vie causée par la réduction de 1 040 £ par an du crédit universel, l’augmentation des cotisations d’assurance nationale pour les travailleurs à revenu faible et moyen, l’augmentation de la taxe d’habitation, le gel de l’abattement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à partir d’avril 2022, le coût croissant des factures d’énergie des ménages, les prix du pétrole les plus élevés depuis 2013 et le potentiel de la plus forte augmentation des tarifs ferroviaires en une décennie, la hausse la plus rapide des prix des locations privées depuis 2008, successives au-dessus de l’inflation l’augmentation des frais de garde d’enfants et la hausse des prix résultant de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement causée par les pénuries de main-d’œuvre et d’approvisionnement. »

Les députés voteront pour approuver ou non la motion lors d’un vote à 19 heures.

Cependant, dans un geste inhabituel, les conservateurs ont déposé un amendement à la motion pour en inverser le sens.

Si l’amendement est approuvé par les députés, la motion ferait l’éloge du gouvernement plutôt que de le critiquer.

Les conservateurs cherchent à modifier le libellé de la motion pour faire l’éloge du plan économique du gouvernement.

Le nouveau libellé dirait que la Chambre des communes “se félicite du plan de soutien de 400 milliards de livres sterling que le gouvernement a mis en place pour protéger les emplois, les revenus et les moyens de subsistance tout au long de cette pandémie de covid-19”.

Cela indiquerait également que « les prévisions de chômage seront inférieures de 2 millions aux prévisions, les postes vacants à des niveaux record, les revenus des ménages protégés, la confiance des consommateurs revenue aux niveaux d’avant la pandémie de Covid-19 et le PIB se redressant rapidement, avec les prévisions du FMI le Royaume-Uni d’avoir la plus forte croissance du G7 cette année”.

Les conservateurs détenant une majorité de 80 sièges à la Chambre des communes, il est fort probable que l’amendement sera adopté.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré : « En règle générale, nous ne votons pas lors des débats de l’opposition.

S’exprimant à la Chambre des communes avant le vote de ce soir, la secrétaire en chef fantôme du Labour au Trésor, Bridget Phillipson, a déclaré: “Dans notre pays, les familles de travailleurs sont aujourd’hui confrontées à une compression soudaine du niveau de vie à une échelle jamais vue depuis une génération.

“Les revenus baissent, les prix augmentent, en particulier les prix de l’énergie, les taxes augmentent, les loyers augmentent, les frais de garde d’enfants augmentent, les coûts de carburant augmentent, les tarifs ferroviaires augmentent.

«Et avec des étagères vides dans trop de magasins, des restaurants qui ferment en raison d’une pénurie de viande et maintenant des pénuries de réfrigérant mettant en danger Noël, ce n’est pas seulement que les gens peuvent se permettre moins, il y a aussi moins à se permettre.

“Le peuple britannique est confronté à une pression extraordinaire sur son niveau de vie cet hiver.

“Pas simplement par hasard, mais à cause des choix faits par les gouvernements conservateurs, cette année, l’année dernière et au cours des 10 années précédentes.

“Maintenant, ce n’est pas une série tragique et imprévisible d’accidents malheureux qui nous a amenés ici aujourd’hui.

“C’est une série de choix que ce gouvernement a faits.”