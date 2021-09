Nouvelles du parti travailliste: Corbynite Len McCluskey lève le voile sur des discussions secrètes avec Keir Starmer | Politique | Nouvelles

in

Dans son autobiographie, qui doit être publiée plus tard ce mois-ci, le baron du syndicat d’extrême gauche accuse Sir Keir d’être « déshonorant » et « égaré ». Et dans un terrible avertissement au parti, l’affilié travailliste de longue date avertit que le chef du parti est confronté à la possibilité accablante d’être considéré comme trompeur aux yeux du public.

Son évaluation cinglante du leader travailliste intervient après des mois de frictions entre les deux.

M. McCluskey dit qu’il avait à l’origine une relation de travail étroite avec Sir Keir après avoir été élu chef.

Cependant, il affirme que des tensions sont apparues à l’automne dernier après que le leader est revenu sur un accord négocié pour voir Jeremy Corbyn réadmis en tant que député travailliste.

Le prédécesseur de Sir Keir a été suspendu du parti pour une déclaration qu’il a faite à la suite des conclusions d’un rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sur l’antisémitisme.

Il a déclaré que pendant le mandat de M. Corbyn à la barre, le parti travailliste aurait pu lutter plus efficacement contre l’antisémitisme “si la direction avait choisi de le faire”.

Répondant au rapport, le député d’Islington North a déclaré qu’« un antisémite est un de trop », mais a ajouté que le problème avait été « considérablement surestimé pour des raisons politiques », ce qui a conduit à sa suspension.

M. McCluskey a décrit la suspension comme “un acte impétueux” et affirme avoir entamé des pourparlers secrets avec le bureau de Sir Keir.

“J’ai demandé s’il y avait un moyen de négocier un règlement pour éviter une guerre interne”, a écrit l’ancien leader de Unite dans le Guardian avant le lancement de son livre.

“Starmer a répondu qu’il ne voulait pas de guerre et était heureux de discuter des moyens de parvenir à une solution.

“Il a indiqué qu’une déclaration de clarification de Corbyn pourrait être un moyen de résoudre le problème.”

“Starmer a renié notre accord. Il a retiré le fouet travailliste de Corbyn, le laissant dans la situation absurde d’être député et membre travailliste, mais pas député travailliste”, a écrit M. McCluskey.

« À aucun moment de mes discussions, cette éventualité n’avait été évoquée.

“L’objectif des deux parties était de ramener les choses à la normale.”

Il a ajouté : “Je suis un syndicaliste. La seule chose que vous ne faites jamais est de revenir sur un accord que vous avez négocié.”

Les nouveaux détails révélés par M. McCluskey risquent de déchirer le fossé déjà considérable entre la direction et l’aile gauche du parti.

Les Corbynites sont de plus en plus en colère contre la direction du parti sous Sir Keir.

Ils ont accusé la direction d’être trop occupée à mener des batailles internes plutôt que d’unifier le parti pour remporter les prochaines élections.

“S’il ne fait pas attention, il risque de se figer dans l’esprit du public comme quelqu’un à qui on ne peut pas faire confiance”, a averti M. McCluskey.

“Il a gaspillé la bonne volonté qui a accueilli son arrivée en tant que leader travailliste, optant pour la guerre interne plutôt que l’unité.”

Le parti travailliste a été contacté pour commentaires.