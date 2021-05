Nouvelles du Parti travailliste: des groupes de réflexion blairistes unissent leurs forces après l’élection désastreuse de Starmer | Politique | Nouvelles

Le Parti travailliste tente désespérément d’élargir son appel et de reconquérir son noyau de vote après que le parti ait subi des pertes dévastatrices lors des élections au conseil local le 6 mai. Le parti, qui a également été vaincu par les conservateurs lors de l’élection partielle de Hartlepool le même jour. , revient sur ses succès antérieurs en fusionnant deux grandes organisations blairites. Le groupe de réflexion nouvellement formé a été relancé sous le nom de Progressive Britain et espère élargir l’attrait du parti.

Progress and Policy Network, qui étaient tous deux étroitement liés au New Labour de Blair, ont été officiellement dissous aujourd’hui et remplacés par la Grande-Bretagne progressiste.

La décision audacieuse de la direction vise à mettre fin au factionalisme acharné du parti et à rallier les partisans autour d’un nouveau programme moderne et progressiste.

Ses fondateurs espèrent que le nouveau groupe fournira une “grande tente” et gagnera tous les côtés du parti.

Cette décision intervient après que le parti travailliste ait subi une série de pertes le 6 mai.

Le parti a été évincé de son siège à Hartlepool, après qu’un député conservateur a été élu au siège pour la première fois dans l’histoire de la circonscription.

La défaite électorale a porté un coup dur aux efforts de Sir Keir Starmer pour regagner le soutien dans les foyers travaillistes traditionnels, après que les électeurs ont déserté le parti en raison de sa position confuse sur le Brexit.

Les travaillistes ont également subi des pertes lors des élections au conseil anglais, perdant le contrôle de huit conseils.

La fondation de la Grande-Bretagne progressiste est un effort des chefs de parti pour inverser le sort du Labour, le ministre de l’ombre Wes Streeting affirmant que cette décision visait à sauver le parti de la crise.

Il prend actuellement du recul pendant qu’il suit un traitement pour un cancer du rein.

Sir Keir Starmer a lancé aujourd’hui Progressive Britain lors d’une conférence en ligne.

Il a déclaré que le parti devait se concentrer sur la reconquête du «mur rouge» et a suggéré qu’il se concentrerait sur l’économie et sur le rapprochement des décisions avec des plans stratégiques pour les régions.

Nathan Yeowell, directeur exécutif de Progressive Britain, a déclaré: «Les résultats des élections de jeudi dernier ont été un signal d’alarme pour le Parti travailliste.

«Keir Starmer doit apporter un changement fondamental si nous voulons reconstruire notre relation avec la nation.

«Nous avons lancé la Grande-Bretagne progressiste pour fournir l’étincelle et le défi qui manquent au Parti travailliste: une opportunité de ramener un poids intellectuel dans la politique progressiste, de déterminer qui nous sommes et ce que nous voulons faire, et de revenir sur le pied avant après plus d’une décennie de défaite.