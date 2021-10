Nouvelles du parti travailliste: Fury grandit face au scandale des ventes abusives de plusieurs millions de livres | Royaume-Uni | Nouvelles

Entre avril 2015 et septembre 2018, plus de 235 000 membres du régime de retraite de type salaire final de diverses industries ont reçu des conseils de transfert de conseillers financiers qui ont été incités par des commissions et des frais élevés, selon la Financial Conduct Authority.

Environ 69% de ces personnes ont été invitées à être transférées, mais en 2018, la FCA a constaté que seulement 48% des recommandations étaient appropriées.

La FCA conseille aux gens de demander une indemnisation.

Maintenant, le député travailliste Nick Smith a exhorté le National Audit Office à « enquêter » sur la façon dont il a été traité.

M. Smith a déclaré: «Notre expérience de la FCA en ce qui concerne le scandale a été une expérience de retard et d’échec.

« On estime que des milliers de métallos ont reçu de mauvais conseils de transfert et ont perdu des dizaines de milliers de livres en conséquence.

« Le National Audit Office doit enquêter sur la manière dont cela a été traité. »

La colère a augmenté parmi les métallurgistes du sud du Pays de Galles face à la façon dont ils ont été persuadés de sortir de leur pension à prestations définies.

David Neilly, ancien membre du British Steel Pension Scheme, a ajouté au Financial Times : « Les conseillers cow-boys rient dans leurs villas pendant que nous passons des nuits blanches.

LIRE LA SUITE : British Steel at RISK : à qui appartient British Steel ? Quel est le cours de l’action ?

Les Métallos qui ont assisté à un événement de la FCA à Swansea ont dit qu’ils ne savaient pas si les conseils qu’ils avaient reçus étaient justes ou non.

L’un d’eux a déclaré : « Je n’ai pas la moindre idée de ce dont il s’agit aujourd’hui.

« Je viens de suivre mes amis qui recevaient des conseils de transfert. »

Un autre a déclaré : « Je connais mon conseiller depuis 20 ans et il a fait toutes mes hypothèques et a fait mon transfert.

« Je ne sais pas si les conseils que j’ai reçus étaient justes ou non. »

D’autres ont déclaré que ceux qui leur ont donné de mauvais conseils font toujours du commerce.

L’un d’eux a déclaré : « Le gars qui m’a donné le mauvais conseil fait toujours du commerce.

« Il circule en ville dans une [luxury car]. «

Le FSCS a jusqu’à présent réglé 482 réclamations totalisant environ 21 millions de livres sterling pour les membres du BSPS, avec un paiement moyen d’environ 43 000 livres sterling.

153 autres demandes sont en cours de traitement.

Le National Audit Office, l’organe de surveillance des dépenses, a déclaré qu’il était « aux stades préliminaires de l’examen d’une éventuelle étude sur la réglementation des services financiers en mettant l’accent sur la protection des consommateurs ».

« Notre contrôleur et vérificateur général n’a pas encore décidé si nous allons aller de l’avant », a-t-il ajouté.