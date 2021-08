Nouvelles du parti travailliste : le plan de Keir Starmer Green New Deal sur le changement climatique attaqué | Politique | Nouvelles

in

Le Labour est devenu un groupe d’« étudiants radicaux », selon Embery

Le leader travailliste a demandé que 30 milliards de livres sterling soient dépensés, créant 400 000 nouveaux emplois dans l’économie à faible émission de carbone. Il a fait valoir que cela permettrait au Royaume-Uni de « donner l’exemple » dans la lutte contre la crise climatique actuelle.

Cependant, Andy Mayer, directeur des opérations à l’Institute of Economic Affairs, a affirmé que le coût pour le contribuable par emploi serait énorme.

Il a déclaré: “Le ‘Green New Deal’ de Keir Starmer est une relecture directe du plan de Jeremy Corbyn de 2018 pour ‘lancer une révolution des emplois verts’.

« Dépenser 30 milliards de livres sterling pour « créer » 400 000 emplois coûte 75 000 £ par emploi « créé ».

« L’argent à payer viendra probablement de l’augmentation des impôts.

« Le Green New Deal est un plan d’emplois privilégiés pour quelques-uns » (Image : GETTY)

« S’attaquer à la crise climatique doit être au cœur de tout ce que nous faisons » (Image : GETTY)

« Le Green New Deal est un plan d’emplois privilégiés pour quelques-uns au détriment d’emplois réels pour le plus grand nombre.

“Aucun parti qui prétend se soucier des travailleurs ne devrait le soutenir.”

Sir Keir souhaite que la Grande-Bretagne s’engage à créer des milliers de nouveaux emplois verts, avant le sommet sur le climat Cop26 à Glasgow plus tard cette année.

Il cite des chiffres de l’Office for National Statistics, montrant que 33 800 emplois dans les secteurs verts ont été perdus entre 2014 et 2019.

Boris Johnson accueille la conférence sur le climat Cop26 plus tard cette année (Image: GETTY)

Les travailleurs affirment que cela a coûté 41 400 emplois supplémentaires, qui dépendaient indirectement de l’économie verte, plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.

Sir Keir a commenté : « La lutte contre la crise climatique doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes à un moment critique.

« Dans moins de 100 jours, la Cop26 sera terminée et notre chance de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 degré aura été saisie ou abandonnée.

« Le Royaume-Uni doit être à la hauteur de ce moment et montrer l’exemple. Cela signifie une action rapide pour créer de bons emplois verts dans tout le pays.

Manifestants contre le changement climatique à Westminster (Image: GETTY)

Boris Johnson charge une voiture électrique (Image : GETTY)

«Et cela signifie une stratégie appropriée pour acheter, fabriquer et vendre plus en Grande-Bretagne, pour créer de bons emplois syndiqués dans l’énergie propre et dans les chaînes d’approvisionnement.

« Nous avons besoin d’une action réelle, maintenant. Il est temps pour un Green New Deal.

La Cop 26, qui se déroule du 1er au 12 novembre, est la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique.

Hébergé par le Royaume-Uni, il permettra aux dirigeants mondiaux d’évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre le changement climatique.

M. Mayer, un fervent partisan des marchés libres, a fait valoir que l’innovation axée sur le marché est le meilleur moyen de créer des emplois.

Il a déclaré: «La seule façon de générer une croissance économique et de véritables nouvelles sources d’emploi est d’inventer de nouveaux produits et services que les gens veulent acheter ou de mieux livrer les anciens produits, y compris des moyens ayant un impact moindre sur la planète.

« Aucun de ces projets ne nécessite un plan central pour les emplois du gouvernement. »

Le gouvernement tente de promouvoir l’utilisation des véhicules électriques (Image : GETTY)

En 2019, le gouvernement s’est engagé à ce que la Grande-Bretagne devienne un gaz à effet de serre net à zéro émission d’ici 2050.

Auparavant, l’objectif était une réduction de 80 % par rapport aux chiffres de 1990.

La vente de nouvelles voitures essence et diesel non hybrides sera interdite à partir de 2030, dans le cadre d’une offre visant à promouvoir des véhicules électriques plus verts.