Nouvelles du Parti travailliste: Les électeurs du mur rouge SHUN Keir Starmer dans les élections locales Cauchemar du Brexit | Politique | Nouvelles

Keir Starmer discute des questions à Boris Johnson dans les PMQ

Lors de l’élection générale de 2019, le parti conservateur a remporté plusieurs sièges de bastion travailliste dans le nord de l’Angleterre, connu sous le nom de mur rouge. Mais avant les élections locales de la semaine prochaine, les travaillistes devraient assister à une autre défaite désastreuse.

Le dernier sondage BMG a révélé que le taux de satisfaction de Sir Keir dans les bastions travaillistes traditionnels avait considérablement baissé.

Le taux de satisfaction du dirigeant travailliste est passé d’environ 29% le mois dernier à une note négative de 23% de satisfaction et de 32% d’insatisfaction.

Le taux de satisfaction de Sir Keir dans les bastions travaillistes était négatif à 16-38 pour cent dans le nord-est, 21-32 pour cent dans le nord-ouest et 21-33 pour cent dans les West Midlands.

Le dirigeant travailliste n’a bénéficié d’un taux de satisfaction positif que dans sa ville natale de Londres.

Sir Keir Starmer fait face à une crise électorale (Image: .)

Boris Johnson devant Starmer dans les sondages (Image: .)

En comparaison, le ratio de satisfaction / insatisfaction du Premier ministre Boris Johnson se situait entre 50 et 27% dans le nord-est, entre 42 et 35% dans le nord-ouest et entre 41 et 39 dans les West Midlands.

Ce coup de pouce pour le Premier ministre intervient dans le cadre d’un examen continu des commentaires présumés sur la pandémie de coronavirus.

Andrew Price, sondeur chez BMG, a déclaré: «Malgré la pression croissante exercée sur Boris Johnson, notre dernier sondage suggère que cela n’a pas encore d’impact négatif sur ses cotes de satisfaction ou sur la part de vote des conservateurs.

«La part des votes des conservateurs reste inchangée par rapport à mars et la satisfaction à l’égard de son leadership est en fait plus élevée.

Jeremy Corbyn a conduit le parti travailliste à la pire défaite électorale depuis 1935 (Image: PA)

«Alors que Boris Johnson peut être capable de dormir profondément la nuit, on peut en dire moins sur Sir Keir Starmer.

«Il voit sa satisfaction nette baisser et seulement 1 sur 4 (24 pour cent) dit qu’ils préféreraient qu’il soit Premier ministre – beaucoup moins que les 2 sur 5 qui sont en faveur du Premier ministre actuel.

«La grande inconnue, cependant, est ce que les conservateurs auraient pu réaliser.

“La campagne de vaccination continuant à être couronnée de succès, l’assouplissement du lock-out et le Royaume-Uni ne constatant pas les mêmes pics de Covid que les autres pays, ils espéraient probablement une croissance de leur part de vote plus forte que celle que nous constatons.

Le Brexit de Sir Keir Starmer fait demi-tour (Image: Express)

Les élections de 2019 ont vu la pire défaite électorale du Labour depuis 1935 et Jeremy Corbyn a démissionné de son poste de chef de l’opposition.

Dans un sondage le mois dernier, il a révélé que l’avantage de six points du Labour s’était transformé en une avance de quatre points pour les conservateurs.

Cela a marqué une baisse de popularité pour le parti de l’opposition depuis novembre de l’année dernière.

Sir Keir a également vu sa popularité chuter en territoire négatif, passant de +7% à -3%.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer (Image: .)

Alors que le Premier ministre Boris Johnson est passé d’une cote de positivité nette de -2% à +8%.

En février, le dirigeant travailliste a été frappé par une nouvelle crise énorme après qu’un sondage a révélé que Sir Keir était moins populaire que le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Le suivi politique mensuel de Savanta ComRes a révélé que la popularité du Premier ministre avait considérablement augmenté de six points à -2 pour cent.

Premier ministre Boris Johnson (Image: .)

Mais sur toutes les personnalités politiques suivies, seul le dirigeant travailliste Sir Keir a connu une baisse par rapport aux notes de favorabilité de janvier, en baisse de deux points à -4%.

Sir Keir s’est avéré moins populaire que M. Hancock et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Le chancelier Rishi Sunak a également battu Sir Keir après que sa préférence a augmenté de deux points à 17%.

BMG a interrogé 1500 adultes à travers la Grande-Bretagne du 22 au 26 avril.