Nouvelles du Parti travailliste: Les militants exhortent le Royaume-Uni à célébrer l’anniversaire de Jeremy Corbyn lors d’un événement en ligne | Politique | Nouvelles

Keir Starmer exhorté à “ apprendre ” de Corbyn par Owen Jones

Les militants de la base sont invités à assister à l’événement en ligne pour célébrer le 73e anniversaire de M. Corbyn, qui aura lieu de 19h30 à 21h00. “ Joyeux anniversaire Jeremy – Restore the Whip ” comprendra des orateurs des plus grands alliés de M. Corbyn, notamment l’ancien chancelier fantôme John McDonnell, les députés travaillistes Richard Burgon et Zarah Sultana, le candidat à la direction d’Unite Howard Beckett et Karie Murphy, qui était une aide de l’ancien chef. . M. Corbyn devrait rejoindre le parti à un moment donné dans la soirée.

Une grande partie de cet événement mettra en vedette des hommages de militants de la base de tout le pays et vise à aider à restaurer le fouet de M. Corbyn.

En octobre, l’ancien dirigeant travailliste a été suspendu par le parti après 54 ans d’adhésion à la suite de sa réponse controversée au rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) sur le traitement par les travaillistes des plaintes d’antisémitisme.

La suspension de M. Corbyn a été examinée par des membres du Comité exécutif national (NEC) du parti avant d’être réadmis au parti quelques semaines plus tard.

Mais Sir Keir Starmer, qui avait remplacé M. Corbyn en tant que dirigeant travailliste en avril 2020, a continué de refuser à son prédécesseur de siéger en tant que député travailliste actif.

Avant l’événement d’anniversaire, Crispin Flintoff, animateur du Labour Grassroots, a déclaré: «Jeremy Corbyn mérite une célébration après tout ce qu’il a dû supporter même maintenant qu’il n’est pas le leader travailliste.

«Nous voulons montrer à Jeremy la force du soutien derrière lui tout en soulignant la nécessité évidente pour le PLP de le renvoyer sur les bancs travaillistes.

«Sans Jeremy dans le parti, le moral est tombé et les perspectives électorales du Labour sont épouvantables.

En octobre dernier, M. Corbyn a été suspendu du Parti travailliste après avoir accusé le problème d’antisémitisme du parti d’être “surestimé”.

Faisant référence à une déclaration faite par l’ancien dirigeant sur Facebook plus tôt dans la journée, un porte-parole du parti travailliste a déclaré: «À la lumière de ses propos tenus aujourd’hui et de son échec de les retirer par la suite, le parti travailliste a suspendu Jeremy Corbyn dans l’attente d’une enquête.

“Il a également fait retirer le whip du Parti travailliste parlementaire.”

Mais M. Corbyn a riposté à la décision du Labour et a tweeté: «Je contesterai fermement l’intervention politique pour me suspendre.

«J’ai clairement indiqué que ceux qui nient qu’il y a eu un problème d’antisémitisme au sein du Parti travailliste ont tort.

“Je continuerai à soutenir une politique de tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de racisme.”

La suspension de M. Corbyn est intervenue après qu’un rapport accablant de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a conclu que le parti était responsable d’actes illégaux de harcèlement et de discrimination.

Mais il a riposté au rapport, affirmant qu’il n’acceptait pas toutes les conclusions, ajoutant que l’ampleur du problème de l’antisémitisme au sein du parti travailliste était “dramatiquement surestimée” pour des raisons politiques.

L’ancien dirigeant travailliste a déclaré dans un communiqué publié sur Facebook: «L’antisémitisme est absolument odieux, répréhensible et responsable de certains des plus grands crimes de l’humanité. En tant que chef du parti travailliste, j’ai toujours été déterminé à éliminer toutes les formes de racisme et à éradiquer les cancer de l’antisémitisme.

«J’ai fait campagne pour soutenir le peuple et les communautés juives toute ma vie et je continuerai de le faire.

«Le rapport de l’EHRC montre que lorsque je suis devenu chef du parti travailliste en 2015, les processus de traitement des plaintes du Parti n’étaient pas adaptés. La réforme a alors été bloquée par une bureaucratie du parti obstructive.

«Mais à partir de 2018, Jennie Formby et un nouveau NEC qui a soutenu mon leadership ont apporté des améliorations substantielles, ce qui a rendu la suppression des antisémites beaucoup plus facile et plus rapide. Mon équipe a agi pour accélérer et non pour entraver le processus.

“Quiconque prétend qu’il n’y a pas d’antisémitisme au sein du Parti travailliste a tort. Bien sûr, il y en a, comme dans toute la société, et parfois cela est exprimé par des gens qui se considèrent comme de gauche.

«Les membres juifs de notre parti et de la communauté au sens large avaient raison de s’attendre à ce que nous y fassions face, et je regrette qu’il ait fallu plus de temps pour apporter ce changement qu’il ne le devrait.

“Un antisémite, c’est un de trop, mais l’ampleur du problème a également été dramatiquement surestimée pour des raisons politiques par nos opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti, ainsi que par une grande partie des médias. Cette combinaison a blessé le peuple juif et ne doit jamais l’être. répété.

«J’espère sincèrement que les relations avec les communautés juives pourront être reconstruites et que ces craintes pourront être surmontées. Bien que je n’accepte pas toutes ses conclusions, je suis convaincu que ses recommandations seront rapidement mises en œuvre pour aider à sortir de cette période.

M. Corbyn avait également insisté sur le fait qu’il ne faisait pas “partie du problème” de la gestion de l’antisémitisme par les travaillistes.