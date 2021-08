Nouvelles du Parti travailliste : Lisa Nandy s’en prend à deux poids deux mesures en Afghanistan – VIDEO | Politique | Nouvelles

Lisa Nandy a attaqué le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab et a affirmé que la seule fois où il avait discuté de l’Afghanistan, c’était lors de la décision du gouvernement de réduire l’aide étrangère de 0,7% du PIB à 0,5% plus tôt cette année. Mme Nandy a déclaré que le gouvernement avait été averti à plusieurs reprises que les problèmes en Afghanistan devenaient incontrôlables lors du retrait des États-Unis et du Royaume-Uni de la région. Mais la députée conservatrice Alicia Kearns a rapidement souligné que les attaques de Mme Nandy étaient sans objet alors qu’elle se demandait si la ministre fantôme elle-même avait discuté de la question de l’Afghanistan dans la boîte de dépêche.

S’exprimant lors du débat à la Chambre des communes sur l’Afghanistan, Mme Nandy a déclaré : « Où est le message du Royaume-Uni selon lequel [Afghans] ne sont pas seuls ?

« Lorsque le premier ministre a pris ses fonctions il y a deux ans, nous étions les chefs de file mondiaux de l’aide au développement.

«Mais même maintenant, après que les talibans ont pris le contrôle, il n’y a aucune urgence ou gravité à propos de la crise humanitaire à laquelle nous sommes confrontés.

« Pouvons-nous être honnêtes, il n’est pas honnête de prétendre doubler l’aide à l’Afghanistan alors qu’il y a quelques mois à peine, elle a été réduite de moitié.

JUST IN Le président afghan a fui le pays en hélicoptère vers Dubaï avec une réserve d’argent de 123 millions de livres sterling

“[Dominic Raab] Je devrais vous en souvenir, Monsieur le Président, la seule déclaration qu’il ait jamais faite devant cette Assemblée sur l’Afghanistan, c’est lorsqu’il est venu nous dire qu’il réduisait le budget de l’aide.

Mme Nandy a ensuite cédé la place à Alicia Kearns qui a remis en question le propre bilan du ministre fantôme des Affaires étrangères sur l’Afghanistan.

Mme Kearns a déclaré : « Vous soulevez la question du nombre de fois où le Premier ministre a parlé de l’Afghanistan dans la salle.

« Mes excuses… peut-elle nous rappeler combien de fois elle a déjà prononcé le mot Afghanistan dans cet endroit depuis qu’elle est arrivée en première ligne ? »

Mme Nandy a été prise au dépourvu et a déclaré: «Je suis heureuse qu’elle soulève ce point, Monsieur le Président, car c’est le signe d’un gouvernement de plus en plus désespéré qu’il ait lancé ce genre d’attaques désespérées.

« Laissez-moi lui dire ce que nous avons fait ces derniers mois.

« En avril, mon collègue, le député de Wentworth et Dearne [John Healey] a déclaré le secrétaire à la Défense avec le retrait complet des troupes de l’OTAN, il est difficile de voir un avenir sans conflit plus sanglant, un contrôle plus large des talibans et un plus grand danger pour les Afghans qui travaillent avec l’Occident.

« Et pour les femmes occupant des postes politiques traditionnels dans les domaines universitaire et commercial ».

Mme Nandy n’a pas donné de réponse directe à la question de Mme Kearns, mais a déclaré que le Parti travailliste avait à plusieurs reprises « averti » le gouvernement que des problèmes avec l’Afghanistan surgiraient après le retrait militaire.

Le Parti conservateur a fait face à une rébellion d’arrière-ban après que les ministres ont choisi de réduire le budget de l’aide étrangère du Royaume-Uni à la lumière de l’impact économique de la pandémie.

M. Raab a défendu la décision, déclarant que le Royaume-Uni contribue toujours beaucoup plus à l’aide étrangère que les autres pays occidentaux.

Il a déclaré à Sophy Ridge de Sky News: “Ce que je dirais en ce qui concerne la santé publique, nous investissons toujours 1,3 milliard de livres sterling dans des initiatives mondiales de santé publique l’année prochaine, sur cinq ans, ce sera 1,6 milliard de livres sterling dans le [Global Vaccine Alliance].”

M. Raab a également révélé que les dépenses d’aide étrangère en Afghanistan pourraient augmenter de dix pour cent – malgré des millions déjà supprimés du budget.