Nouvelles du parti travailliste: Sir Keir Starmer confronté aux échecs d’anciens partisans de la BBC | Politique | Nouvelles

L’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel pense que la star du Bayern Munich Leroy Sane a déjà atteint un sommet. «Je ne suis pas sûr qu’il puisse jouer beaucoup mieux qu’il ne l’a fait. Je l’ai observé pendant un an et je pensais qu’il allait bien, mais sans plus. Il y a deux ans, […] More