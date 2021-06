Nouvelles du parti travailliste : Sir Keir Starmer limoge le chef de cabinet avant l’élection partielle | Politique | Nouvelles

in

L’ex-président John Bercow fait défaut au travail

Morgan McSweeney, 44 ans, a pris ses fonctions l’an dernier. Il a joué un rôle clé en aidant Sir Keir à remporter le concours de direction travailliste 2020, succédant à Jeremy Corbyn.

Au lieu de cela, il assumera désormais un « rôle stratégique » non spécifié, et on ne sait pas qui sera son remplaçant.

L’équipe du leader travailliste subit un remaniement majeur à la suite d’une série de résultats électoraux désastreux.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Ben Nunn et Paul Ovenden, les principaux responsables des communications de Sir Keir, quittaient leurs postes.

Jeudi, les libéraux-démocrates ont remporté l’élection partielle de Chesham & Amersham, arrachant un siège conservateur auparavant sûr.

Le chef de cabinet de Sir Keir Starmer a été démis de ses fonctions (Image: GETTY)

Kim Leadbeater est la candidate travailliste pour Batley et Spen (Image: GETTY)

Cependant, le parti travailliste n’a recueilli que 691 voix, sa plus faible performance aux élections partielles jamais enregistrée.

En mai, le parti travailliste a perdu l’élection partielle de Hartlepool, le candidat conservateur obtenant plus de 50% des voix lors d’une victoire électorale choc pour le parti.

Hartlepool faisait auparavant partie du «mur rouge» du Labour de sièges loyaux de la classe ouvrière dans le nord et les Midlands.

Le même jour, le parti a perdu des centaines de conseillers et le contrôle de plusieurs conseils lors des élections locales alors que les conservateurs remportaient la victoire.

George Galloway fonctionne sur une plate-forme “Starmer Out” (Image: GETTY)

Sir Keir fera face à son prochain test électoral le 1er juillet lors des élections partielles de Batley et Spen – un siège travailliste clé.

Tracy Brabin, l’ancienne députée, a démissionné après avoir été élue maire du West Yorkshire.

La candidate travailliste est Kim Leadbeater, sœur de Jo Cox qui était députée de la circonscription jusqu’à son assassinat par un extrémiste d’extrême droite en 2016.

George Galloway représente également le Parti des travailleurs de Grande-Bretagne, sur une plate-forme « Starmer out ».

Boris Johnson s’engage à “mettre à niveau” Batley et Spen (Image: GETTY)

Les travaillistes ont perdu l’élection partielle de Hartlepool en mai (Image: GETTY)

On craint au sein du parti travailliste que sa candidature aide les conservateurs en divisant le vote de gauche.

Owen Jones, un éminent militant de gauche, a déjà appelé Sir Keir à démissionner si le parti travailliste perd le concours.

S’adressant à Novara Media, il a déclaré: «S’il perd Batley et Spen, Keir Starmer doit démissionner de son poste de chef du Parti travailliste et la gauche doit réfléchir très sérieusement à la manière dont nous pouvons obtenir une sorte de candidat sur le bulletin de vote.

« Les oppositions ne perdent pas les élections partielles. Cela n’arrive presque jamais.

“Avant Hartlepool, cela s’était produit deux fois au cours des 50 dernières années.”

Sir Keir est devenu chef du parti travailliste après que Jeremy Corbyn a mené le parti à sa pire défaite depuis 1935, en décembre 2019.

S’adressant au Dewsbury Reporter, il a minimisé la menace que les élections représentent pour ses dirigeants.

Les travaillistes ont subi leur pire défaite électorale depuis 1935 en 2019 (Image: GETTY)

Il a commenté : « Cette élection partielle ne concerne pas moi, il s’agit des habitants de Batley et de Spen et de savoir s’ils ont un député fantastique qui les défendra chaque fois qu’ils auront besoin d’un champion.

“Tous les candidats qui essaient de faire cette élection partielle à mon sujet, à propos d’autre chose ou d’un problème national manquent de respect aux habitants de Batley et de Spen.”

En campagne à Batley et à Spen, Boris Johnson a exhorté les habitants à voter pour les conservateurs et à « améliorer » la Grande-Bretagne.