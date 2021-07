Nouvelles du parti travailliste : Starmer lance un ultimatum final pour éliminer les Corbynistas « venimeux » | Politique | Nouvelles

Le Comité exécutif national (NEC), l’organe directeur du Parti travailliste qui définit l’orientation stratégique globale du parti et l’élaboration des politiques, sera un élément clé à cet égard. Il leur sera demandé d’interdire quatre groupes liés aux travaillistes qui promeuvent le communisme, affirment que les allégations d’antisémitisme sont exagérées et exigent que l’ancien chef Jeremy Corbyn rétablisse le whip du parti. Le succès de cela pourrait donner un énorme coup de pouce aux plans de Sir Keir Starmer pour réformer le parti, car tout membre travailliste qui reste publiquement affilié aux groupes pourrait être expulsé.

Des initiés ont déclaré au Times que cela pourrait même atteindre des centaines de membres.

Le journal a rapporté que les personnes susceptibles d’être interdites incluent Resist et Labour Against the Witchhunt, qui prétendent que les allégations d’antisémitisme étaient motivées par des considérations politiques.

Un autre qui serait en danger serait Labour in Exile, qui accueille des membres expulsés ou suspendus, tandis que Socialist Appeal ouvertement communiste pourrait également tomber sous la hache.

Une source travailliste a déclaré au Times que les groupes ciblés avaient des opinions « empoisonnées » qui ne correspondent pas aux valeurs du parti.

Ils ont dit : « Certains de ces groupes sont organisés et dirigés par des personnes qui ont été expulsées du Labour.

« Leur objectif déclaré est de chercher à saper nos processus et procédures et ils prennent des positions que le rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a qualifiées d’antisémites.

Le NEC tient une réunion cruciale mardi pour discuter des plans, qui devraient être adoptés.

Mais Sir Keir sera probablement confronté à une énorme réaction avec une autre guerre civile travailliste qui s’ensuivra, et augmentera également les tensions à l’extrême gauche avant la conférence annuelle des travaillistes à Brighton, qui commence le 25 septembre.

La dernière initiative visant à rajeunir le parti travailliste intervient alors que le nouvel expert électoral du parti a averti qu’il devait gagner les « électeurs héros » tels que les chauffeurs de camionnettes et les employés des magasins et reconstruire le mur rouge.

La semaine dernière, la sondeuse Deborah Mattinson a fait une présentation d’une heure au cabinet fantôme alors que le parti cherche à donner vie à sa stratégie après la défaite dévastatrice des élections partielles à Hartlepool.

Elle a été nommée par Sir Keir il y a deux mois et était auparavant sondeur en chef de l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown.

L’expert en sondages est également l’auteur d’un livre intitulé Beyond the Red Wall: Why Labor Lost, How the Conservatives Won and What Will Happen Next?

Mme Mattinson a désormais identifié les « électeurs héros » comme le moyen pour les travaillistes de récupérer les circonscriptions perdues par le parti lors des dernières élections générales de décembre 2019, et présentera ses conclusions complètes aux membres lors de la conférence du parti en septembre.

Une source du cabinet fantôme a déclaré au Times : « C’est une expression un peu étrange, mais son analyse est juste.

“Notre message a été trop large. Nous avons essayé d’attirer trop de gens. Nous devons nous concentrer sur les électeurs conservateurs dans les sièges du mur rouge.”

Un autre initié a ajouté: “Pendant la pandémie, les héros étaient les chauffeurs de camionnettes, les employés des magasins, les personnes qui nous ont permis de continuer.

“Il s’agit de dire : ‘Nous avons une meilleure offre à faire à ces électeurs que les conservateurs.’ Les gens en ont marre des guerres culturelles.