Nouvelles du Parti travailliste: Tony Blair et Jeremy Corbyn accusés d’avoir brisé le parti «irréparable» | Politique | Nouvelles

Sir Keir Starmer n’a pris la tête du Parti travailliste qu’il y a un an à la suite d’un résultat désastreux des élections générales de décembre 2019 orchestrées par Jeremy Corbyn. Mais à peine un an après le début de son travail, il fait face à une énorme réaction du parti travailliste après que le parti ait subi une défaite embarrassante aux élections partielles de Hartlepool. Dans un coup écrasant, le Parti conservateur a gagné avec une majorité de 6 940 – un siège travailliste depuis sa création en 1974 – et encore plus de preuves que son «mur rouge» s’effondre à un rythme alarmant.

Le Parti travailliste en avait choqué beaucoup en choisissant Paul Williams, un Reste franc, comme candidat à Hartlepool, où près de 70% des gens ont voté pour que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne.

Cette décision s’est retournée contre lui de façon spectaculaire, les alliés de Sir Keir admettant maintenant que la défaite écrasante est un coup de marteau “absolument bouleversant”.

M. Galloway, qui était député travailliste pendant 16 ans, a été rendu furieux par la dernière humiliation électorale du parti et a imputé la responsabilité de sa disparition à Tony Blair et Jeremy Corbyn.

Il a fait rage sur Twitter: “La trahison de #Brexit menée par les Blairites et capitulée par les Corbynites a brisé le Parti travailliste au-delà de toute réparation.”

Plusieurs personnes ont apporté leur soutien aux commentaires de M. Galloway, une personne ayant répondu: «Je suis convaincu que la« stratégie »du Brexit travailliste de 2019 a été conçue pour garantir que Corbyn perd son emploi. Il n’y a pas d’autre explication rationnelle.

“Le problème, c’est que je ne pense pas qu’ils aient pris en compte les dommages durables que cela causerait à leur parti.”

Un deuxième utilisateur de Twitter a commenté: «Le travail est comme un cheval de course avec une jambe cassée essayant de terminer une course qu’il ne peut pas gagner avec un mauvais jockey.

“Le cheval sait qu’il s’est boulonné avant même que la course ne commence.”

Résultats des élections britanniques EN DIRECT: Starmer face à un effacement humiliant

Une autre personne a ajouté: “C’est donc très vrai George. En 2019, j’ai dit sans arrêt que c’était un suicide politique pour forcer un deuxième référendum, mais comme d’habitude, ils ont eu recours à des injures et à dire à quel point nous avions tort.

“Eh bien, ce sont eux qui ont tort et ce sont eux qui ont tué le Parti travailliste.”

Le parti travailliste a fait volte-face sur sa position sur le Brexit, changeant régulièrement de position avant que Sir Keir n’admette finalement, peu de temps après, que les espoirs du parti d’annuler le départ de l’UE étaient terminés.

M. Corbyn a supervisé deux défaites aux élections générales, d’abord contre Theresa May en juin 2017, avant de subir récemment une défaite écrasante contre Boris Johnson, qui a donné aux conservateurs une majorité massive à Westminster.

Cependant, M. Galloway, député chevronné, a poursuivi sa tirade contre les travaillistes sur Twitter, déchirant cinq des politiques clés du parti.

Il a également écrit: “Les travaillistes continueront à auditer les statuts et à contrôler les pronoms personnels, à faire du prosélytisme pour toute manie étrange et merveilleuse de politique identitaire, à soutenir l’UE contre la Grande-Bretagne, à secourir le séparatisme en Écosse et au Pays de Galles jusqu’à ce qu’il disparaisse de son propre fondement.”

Plusieurs personnes ont apporté leur soutien aux commentaires de M. Galloway, un utilisateur de Twitter répondant: “Les électeurs peuvent voir ce George, alors pourquoi pas les politiciens travaillistes eux-mêmes? Ils sont totalement détachés de la réalité.”

Une deuxième personne a tweeté: “Keir Starmer les a tués. Autant je n’aimais pas Corbyn, il a poussé la jeune génération à voter pour le parti travailliste.

“Starmer a défait tout cela et plus particulièrement quand il a prononcé la phrase ‘s’il vous plaît, donnez un autre coup d’oeil au travail.'”

Un autre utilisateur de Twitter a répondu: «Ils font appel à une petite minorité mais chassent la majorité des gens normaux.

“Si le Parti travailliste était une entreprise dépendante des clients, il serait insolvable.”