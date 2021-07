Nouvelles du parti travailliste: un ancien député travailliste humilié se déchaîne sur Twitter DM | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Claudia Webbe – actuellement suspendue du Parti travailliste dans l’attente d’un procès pour harcèlement – ​​aurait envoyé des messages abusifs à plusieurs utilisateurs avant de les bloquer la nuit dernière. Cela s’est produit après qu’elle a été laissée de côté pour avoir posé une question “embarrassante” sur les plans du gouvernement britannique d’intervenir en Biélorussie.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont commenté une vidéo montrant l’échange de curling avec le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Au moins quatre auraient reçu des messages privés directs du député de Leicester East.

Dans l’une, elle aurait qualifié l’utilisateur d’« idiot ».

Elle aurait ensuite écrit : « Je ne supporte pas les abus de qui que ce soit. »

Il a déclaré à Express.co.uk: «J’avais simplement fait un commentaire critiquant son interrogatoire de Dominic Raab – demandant pourquoi nous n’avions pas pris de« action en justice » contre une dictature qui, clairement, ne se soucie pas beaucoup des lois de toute façon.

« J’étais juste assez surpris. Ce n’est certainement pas professionnel.

« Vous ne vous attendriez pas à ce qu’elle envoie des injures au hasard envers les gens.

« C’est aussi assez accablant envers certaines parties de la politique.

“Je n’ai pas été offensé, mais lorsque vous voyez des députés élus abuser des gens avec désinvolture, cela envoie un message de leadership à partir du caniveau, et pourrait amener d’autres personnes à aller plus loin et à devenir sérieusement abusives.”

Au cours du débat, Mme Webbe a défié le ministre des Affaires étrangères sur la réponse prévue du Royaume-Uni aux allégations de violations des droits de l’homme par le président biélorusse Alexandre Loukachenkos.

Le député indépendant a demandé à M. Raab : « Pourquoi le gouvernement ne considère-t-il pas qu’une action en justice est nécessaire dans le cas du Bélarus ?

M. Raab a répondu : « Quelle est l’action en justice que vous proposez ?

Mme Webbe a poursuivi: “Eh bien, je vous pose la question. Le gouvernement considère-t-il qu’une action en justice est nécessaire?”

Le ministre a poursuivi: “Désolé, ce que j’essayais de clarifier, c’est qui voulez-vous que nous poursuivions et où?”

Le député de Leicester East semblait avoir du mal à trouver une réponse.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à commenter le moment délicat.

L’un d’eux a écrit : “Pour être juste, nous nous sommes tous ridiculisés à plusieurs reprises.”

Un autre a ajouté : “Ne posez jamais une question que vous ne comprenez pas.”

Une troisième personne a dit: “C’est embarrassant, imaginez que Raab vous remette votre ***.”

Express.co.uk a contacté Mme Webbe pour commentaires.