Nouvelles du Pays de Galles : Des taches d’épingle sur le coude du bébé s’avèrent être des signes de maladie mortelle | Royaume-Uni | Des nouvelles

Charlotte Shaughnessy a déclaré que son « instinct de mère s’était déclenché » lorsqu’elle a remarqué des ecchymoses et des taches apparaissant sur son bébé de 10 mois, Isla. Son inquiétude a porté ses fruits puisque bébé Isla fait maintenant face à des années de traitement pour une maladie potentiellement mortelle mais, heureusement, une attitude positive.

Charlotte et son partenaire, Rich Jenkins, qui vivent ensemble à Swansea, ont d’abord remarqué des signes inhabituels en été.

Non seulement des marques apparaissaient sur le corps d’Isla, mais elle n’agissait pas non plus comme elle-même.

La mère a déclaré à WalesOnline: « Elle était très collante, irritable, fatiguée, sans nourriture ni lait. »

Au début, elle a mis cela sur le compte de la dentition.

Mais son « instinct de mère s’est déclenché » lorsque les ecchymoses se sont aggravées.

Elle a dit: « Je savais juste que quelque chose n’allait pas avec notre petite fille. »

Après avoir appelé le 111, on a conseillé à Charlotte d’emmener sa fille directement à l’hôpital.

Là, après quelques heures d’attente nerveuse, les parents ont été informés qu’Isla faisait l’objet d’un test de dépistage de la leucémie.

«Je me souviens juste d’avoir crié et de m’être effondré sur le sol. Comment cela a-t-il pu arriver à notre petite fille de 10 mois ? Elle n’avait jamais été malade auparavant.

Les médecins ont dû annoncer la nouvelle à Rich par téléphone, Charlotte incapable de « faire sortir les mots ».

Mais alors qu’Isla a nécessité un traitement intensif, les médecins ont déclaré que son état n’était pas en phase terminale.

Les mois qui ont suivi le diagnostic, qui est intervenu le matin après que les médecins ont confirmé qu’ils testaient la maladie, ont vu Isla subir une chimiothérapie, une intervention chirurgicale, des analyses et plus encore.

Le premier anniversaire du bébé a été passé à l’hôpital après qu’elle a contracté une infection sanguine.

WalesOnline rapporte que six semaines des six derniers mois de sa vie ont été passées à l’hôpital.

Mais Charlotte insiste sur le fait que sa fille a bravé chaque nouveau développement comme un soldat.

Elle a déclaré: « Malgré tout ce qui est jeté sur Isla et ce que son petit corps traverse, elle est toujours la petite fille la plus heureuse avec le plus grand sourire sur son visage. »

Charlotte a appris qu’Isla faisait face à deux ans et demi de traitement supplémentaires, mais a ajouté que cela « ne sera pas toujours intense comme ça ».