Nouvelles du Pays de Galles : Énorme avertissement du Pays de Galles concernant la déstabilisation de quatre nations | Politique | Nouvelles

Mark Drakeford prononce un discours lors du débat des dirigeants

Le premier ministre gallois, Mark Drakeford, a averti le Premier ministre Boris Johnson que si son approche de la gestion de l’Union se poursuivait, il y aurait une perspective croissante de « éclatement du Royaume-Uni ». Aujourd’hui, le gouvernement gallois publiera un document intitulé « Reforming our Union: Shared Governance in the UK » qui explique comment les relations entre Londres, Édimbourg, Cardiff et Belfast peuvent être « réinitialisées ».

Cardiff affirme que le Royaume-Uni doit être basé « sur un partenariat d’égal à égal » avec des opportunités régulières pour les quatre gouvernements de travailler ensemble et de gérer correctement les différends.

M. Drakeford a déclaré : « Tout au long de ma vie politique, j’ai plaidé en faveur de la solidarité entre les peuples et les nations de l’Union.

“Cependant, il est devenu de plus en plus difficile de défendre l’Union, et la menace qui pèse sur elle n’a jamais été aussi grande de mon vivant.”

La stratégie présente 20 idées sur la manière de renforcer le Royaume-Uni et de le faire travailler pour le bien de tous ceux qui vivent au Royaume-Uni.

Fondamentalement, l’administration galloise dirigée par les travaillistes soutient que le Royaume-Uni est une « union volontaire de quatre nations » qui se réunissent pour « partager les ressources et les risques ».

Le document sera publié aujourd’hui (Image: .)

Mark Drakeford a fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir du Royaume-Uni aujourd’hui (Image: PA)

Ils soutiennent que la dévolution à l’Écosse, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord est une « caractéristique permanente du Royaume-Uni et ne peut être annulée ».

Ces 20 idées incluent une réforme complète de la Chambre des Lords pour refléter la composition du Royaume-Uni avec davantage de pairs du Pays de Galles et de l’Écosse.

Le document appelle également la Chambre des Lords à avoir un travail spécifique de protection de la constitution et de la dévolution.

Les ministres gallois souhaitent également créer un nouvel organisme public indépendant pour superviser la manière dont les accords de financement sont conclus au Royaume-Uni.

Cette décision intervient après la décision du gouvernement britannique de contourner le gouvernement gallois et d’allouer directement des fonds au développement régional et local via des fonds à l’échelle du Royaume-Uni dans le cadre du programme de mise à niveau du Premier ministre Boris Johnson.

Le document sera présenté au Parlement gallois aujourd’hui (Image: .)

Cardiff veut maintenant qu’un organisme public indépendant soit établi pour superviser la manière dont les arrangements de financement sont conclus au Royaume-Uni.

Les ministres gallois ont également demandé la création d’une convention constitutionnelle.

Les ministres ont déclaré que l’adhésion à la convention appartiendrait à tout le monde de toutes les régions du Royaume-Uni, qui “envisagerait correctement les changements dans la façon dont le Royaume-Uni est gouverné et les relations entre les quatre nations”.

Il a également été soutenu dans le document que le Parlement britannique ne devrait pas adopter de lois qui sont décidées dans une autre partie du Royaume-Uni sans consentement exprès.

La stratégie a également ajouté : « Chaque parlement au Royaume-Uni – que ce soit le Senedd, le Parlement écossais, Stormont en Irlande du Nord ou la Chambre des communes – devrait pouvoir décider de sa propre taille et de la manière dont ses membres sont élus. »

Le gouvernement écossais a soutenu une partie du rapport hier soir (Image: .)

L’Express a également appris que le gouvernement gallois avait fait appel d’une décision de la Haute Cour initialement rendue par Cardiff sur certains aspects du projet de loi sur le marché intérieur britannique, une solution proposée par le gouvernement britannique pour créer une plate-forme sécurisée pour le commerce britannique après que la Grande-Bretagne ait complètement rompu les liens. avec l’UE.

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la nouvelle législation, adoptée l’année dernière, restreindrait les pouvoirs délégués du parlement.

M. Drakeford, qui présentera le plan dans le Gallois Senedd aujourd’hui, a poursuivi: “L’avenir du Pays de Galles est mieux servi par une forte dévolution – de sorte que les décisions concernant le Pays de Galles sont prises au Pays de Galles – et en étant un partenaire égal, c’est un pays fort et revitalisé Royaume.

« Pour que cela se produise, le fonctionnement de l’Union doit changer.

« Et le besoin de changement est urgent – ​​l’Union n’a jamais été aussi fragile.

Mark Drakeford est le premier ministre du Pays de Galles (Image: .)

“Si les choses continuent dans leur veine actuelle, les arguments en faveur de l’éclatement du Royaume-Uni ne feront qu’augmenter.”

Passant à l’attitude du gouvernement britannique envers l’Union, le premier ministre gallois a souligné l’annonce du secrétaire à la Culture Oliver Dowden concernant les drapeaux britanniques flottant à l’extérieur des bâtiments du gouvernement britannique au Pays de Galles.

Il a ajouté: “Au-delà des slogans, des bâtiments et des drapeaux, le gouvernement britannique actuel a peu contribué à réfléchir à un avenir dynamique et viable pour l’Union.”

«Trop souvent, nous voyons le gouvernement britannique agir de manière agressivement unilatérale, prétendant agir au nom de l’ensemble du Royaume-Uni, mais sans tenir compte du statut des nations et des mandats démocratiques de leur gouvernement.

“Nous voyons un syndicalisme musclé, au lieu de travailler à une relation véritablement constructive et collaborative entre les gouvernements du Royaume-Uni.”

Andrew RT Davies a déclaré que le document était un “spectacle indésirable et inutile” (Image: PA)

Le gouvernement écossais a également soutenu le document et a affirmé que l’intervention de Cardiff indiquait clairement que le SNP avait un mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance.

Un porte-parole du secrétaire à la Constitution écossais, Angus Robertson, a déclaré: «Il existe un mandat démocratique en fonte en Écosse pour un référendum sur l’indépendance, et cette intervention du gouvernement gallois montre clairement que la tentative de Boris Johnson de bloquer ce mandat est tout à fait« antidémocratique et incohérente ». avec l’affirmation que le Royaume-Uni est une union d’égaux.

«Ce document exerce également une pression énorme sur les travaillistes écossais pour qu’ils reconnaissent le mandat qui existe à Holyrood.

«Leurs homologues gallois adoptent clairement le point de vue démocratique et adulte selon lequel les résultats des élections ne doivent pas et ne peuvent être niés – une position que la direction travailliste en Écosse devrait également adopter au lieu de se ranger du côté des conservateurs.»

Mais hier soir, les conservateurs ont accusé l’administration galloise d’avoir organisé un “spectacle indésirable et inutile” au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement britannique a affirmé que le document était une “distraction irresponsable et indésirable” (Image: .)

Andrew RT Davies MS, chef de file des conservateurs gallois de Senedd, a déclaré: « Quelques semaines seulement après les élections de Senedd, les habitants du pays de Galles se gratteront la tête sur le fait que c’est désormais la priorité de la dernière administration travailliste à Cardiff Bay.

“La seule priorité des ministres du Travail devrait être l’avenir économique du Pays de Galles – et non des débats sans fin sur la décentralisation.”

Donald Cameron MSP, porte-parole de la Constitution conservatrice écossaise, a déclaré: “La semaine dernière, un MSP travailliste écossais a déclaré que Holyrood devrait pouvoir opposer son veto aux décisions à l’échelle du Royaume-Uni. Maintenant, le premier ministre gallois du travail déclare que le gouvernement SNP actuel devrait être en mesure de conserver son indépendance. référendum quand ils le veulent.

“Il est à nouveau clair que les travaillistes ne peuvent pas, et ne veulent pas, tenir tête au SNP et défendre la place de l’Écosse au Royaume-Uni.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a ajouté : « Les habitants du Pays de Galles veulent voir le gouvernement britannique et le gouvernement gallois décentralisé travailler ensemble pour vaincre cette pandémie et se concentrer sur notre rétablissement commun.

« Choisir de donner la priorité aux questions constitutionnelles au milieu d’une pandémie est une distraction irresponsable et indésirable.

«Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble en tant qu’un seul Royaume-Uni, et nous devons rester concentrés sur la récupération des défis que la pandémie a créés – protéger les emplois avec des congés payés, veiller à ce que nos enfants puissent rattraper leur éducation manquée et trouver des emplois pour nos jeunes ».