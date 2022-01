Nouvelles du Pays de Galles : Mystère alors que des « milliers » d’étoiles de mer mortes s’échouent à Pembrokeshire | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les créatures ont été aperçues le long de la plage de Coppet Hall à Saundersfoot jusqu’à Tenby. Un photographe amateur a rapporté qu’il y avait des dizaines de milliers de créatures marines mortes.

Giles Davies, un photographe amateur de la nature, a déclaré qu’il n’avait « jamais vu quelque chose comme ça auparavant ».

Le photographe a photographié des milliers de créatures marines échouées sur la plage de Coppet Hall dans le Pembrokeshire.

Il a ajouté: « C’est vraiment triste de voir cela dans la nature parce que vous regardez les décès de milliers d’une espèce. »

S’adressant à la BBC, M. Davies a déclaré qu’il y avait eu des rapports d’étoiles de mer échouées sur les plages de Coppett Hall tout le long de la côte jusqu’à Tenby, Pembrokeshire.

Il a déclaré au point de vente: « Cela aurait du sens car Tenby est le premier endroit où la marée tourne au Pays de Galles, donc lorsque vous avez des échouages, ils viennent généralement à terre dans cette zone.

« Mais c’est le volume, vous aurez toujours des marées d’hiver où les choses arriveront à terre.

« Pour que ce volume arrive à terre, non, quelque chose de grave a mal tourné avec la nature. »

Ta Marine Conservation Society a déclaré que les conditions météorologiques extrêmes sont la cause probable de tels incidents

Jake Davies, un biologiste marin qui travaille pour l’Angel Shark Project Wales, a pointé du doigt les grosses tempêtes, qui, selon lui, sont souvent la cause de tels événements.

Il a déclaré: «Ce type d’échouage se produit à la suite d’une grosse tempête accompagnée de grandes marées.

« Chaque année, il y a des images de gros échouages ​​d’étoiles de mer arrivant à terre.

« Un événement similaire a été observé sur la plage de Gower [last] année où les piscines rocheuses étaient pleines d’étoiles de mer.

« C’est une chose incroyable à voir, c’est très, très triste mais c’est une chose incroyable à voir. »

La Marine Conservation Society a déclaré que les conditions météorologiques extrêmes sont la cause probable de tels incidents.

En novembre 2021, à la suite de la tempête Arwen, des centaines d’étoiles de mer et d’autres créatures marines ont été retrouvées échouées à Culbin Sands, près de Nairn.

Charlie Maciejewski, d’Inverness, a déclaré à la BBC que l’échouage, qui comprenait également des palourdes et des crabes, couvrait une étendue de sable de 100 m (328 pieds) sur la côte de Moray Firth.

Des centaines de bébés phoques ont également été retrouvés morts dans une réserve naturelle de St Abb’s Head.

Le National Trust for Scotland a déclaré qu’il n’avait jamais vu de dégâts d’une telle ampleur auparavant, et a révélé qu’il y avait 224 chiots morts dans l’eau dans une petite zone de la baie de Pettico Wick avec plus de lavage à terre.