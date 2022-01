Nouvelles du Pays de Galles: un conseiller a déclaré à la police « Je travaille avec elle » lorsqu’il a été surpris avec une travailleuse du sexe en voiture | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’officier a trouvé les affirmations de Chris Evans « peu convaincantes » et a découvert plus tard qu’il ne travaillait pas avec l’adulte exploité sexuellement dans un rôle avec un organisme de bienfaisance. Evans, un conseiller de Rogerstone à Newport, dans le sud du Pays de Galles, a d’abord déclaré qu’il aidait la femme via The Wallich, qui soutient les personnes vulnérables.

Il a ensuite admis avoir sollicité les services d’une prostituée au Newport Magistrates’ Court et a été libéré sous condition jeudi, a rapporté Wales Online.

Le procureur Natasha Roberts a déclaré au tribunal que le policier poursuivait à pied un homme recherché et a remarqué qu’une voiture s’était arrêtée à proximité. Il est donc allé demander au conducteur s’il avait vu le suspect.

Elle a déclaré: « Il a reconnu le chauffeur comme un conseiller local, ayant été en réunion avec lui. »

Quand Evans, 56 ans, a baissé sa fenêtre pour le saluer, l’officier a répondu : « Bonjour, vous êtes Chris, le conseiller de Rogerstone. »

Il a poursuivi: « Au départ, il a dit non, mais à la fin, il l’a conduite dans une propriété à Somerton où elle a récupéré de l’argent, et il l’a reconduite.

« C’est au cours de ce voyage, concède-t-il, que ses prestations ont été évoquées.

« Nous ne saurons jamais s’il l’aurait jamais fait. Il ne l’a pas fait et aucun argent n’a jamais changé de mains.

«Il accepte qu’une disposition a été prise pour un arrangement de services sexuels. L’officier le reconnut.

« S’il n’avait pas été un visage bien connu, il n’aurait pas été ici aujourd’hui. »

Le tribunal a appris qu’Evans était déjà résigné à perdre le rôle de conseiller – mais l’accusé a déclaré à Wales Online après l’audience qu’il n’avait pas encore décidé de sa position.

Il a ajouté: « Ne me poussez plus. Laissez-moi le temps de réfléchir. Il n’y a aucune règle qui m’oblige à le faire. »

Il a également perdu son emploi en tant que directeur principal de la publicité chez Newsquest, a déclaré M. Young au tribunal.

Le juge président Shijil Miah a déclaré: « Vous avez assez décemment admis cette culpabilité plutôt que d’essayer de l’éviter ou de la prolonger, la traînant dans un procès, même si cela a un impact énorme sur votre vie.

« Vous avez perdu votre emploi et votre poste de conseiller, et le fait que cela ait profondément affecté votre santé mentale – après avoir pris tout cela en compte, nous allons imposer une libération conditionnelle pendant 12 mois. »

M. Miah a également imposé une surtaxe pour les services aux victimes de 22 £ et des frais de poursuite de 85 £, avec 28 jours pour payer.