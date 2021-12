Nouvelles du Pays de Galles : un écureuil voyou mord 18 habitants d’une ville galloise lors d’un déchaînement sanguinaire | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’écureuil avait été nourri depuis l’été par un résident âgé de Buckley, Flintshire. Malgré cet accueil, il a commencé à attaquer les gens dans leurs jardins la semaine dernière.

L’écureuil s’est déchaîné pendant deux jours avant d’être attrapé par la dame qui lui avait donné à manger.

Corrine Reynolds, une mamie de neuf ans, âgée de 65 ans, a décidé d’agir après avoir vu des informations faisant état d’attaques sur les réseaux sociaux.

Elle s’est également mordue à la main avant de décider d’utiliser un piège pour capturer la créature.

Citée dans MailOnline, Mme Reynolds a déclaré : « J’ai remarqué hier qu’en l’espace de 48 heures, il a agressé 18 personnes.

« Il a commencé à attaquer les gens qui ne font que mettre leurs sacs de recyclage à la poubelle et ce sont des blessures assez horribles. »

Les victimes des écureuils se seraient précipitées pour des piqûres contre le tétanos de peur de subir d’autres dommages dus aux morsures.

Scott Felton, un technicien local en granit, a été attaqué le lendemain de Noël.

Il a également déclaré à MailOnline: « J’étais dehors en train de fumer une cigarette à ma porte arrière à ce moment-là. Je me suis accroupi et cet écureuil est sorti de nulle part et a sauté sur ma table de jardin.

Bien qu’elle ait noué une relation avec l’écureuil plus tôt dans l’année, elle a déclaré « qu’il n’est pas un animal amical ».

Elle a déclaré: «C’est un voyou et je commence à me demander s’il a quelque chose qui se passe dans sa tête comme une tumeur.

«La vitesse est effrayante, il se précipite du toit de mon abri de jardin vers moi – mais quand il le fait tout le monde, il les mord.

« Il a même mordu une personne âgée dans le quartier. À une occasion, il a poursuivi un garçon sur la route et un père s’est retrouvé avec une coupure sanglante à la tête. »

Les écureuils gris sont bien plus nombreux que les écureuils roux depuis leur introduction au Royaume-Uni dans les années 1800.

Le Wildlife Trust estime qu’il y a environ 140 000 écureuils roux dans les quatre pays, contre 2,5 millions d’écureuils gris.