Nouvelles du Pays de Galles : un parent critique les familles anglaises sur les restrictions déjà appliquées dans les écoles galloises | Politique | Des nouvelles

L’appelant Lisa de Denbighshire, dans le nord du Pays de Galles, a appelé Jeremy Vine le 5 et voulait que les Anglais cessent de se plaindre des nouvelles restrictions, car beaucoup ont été suivies dans les pays décentralisés. Lisa a déclaré que le port de masques dans les écoles était en place depuis fin novembre et qu’elle était étonnée que les gens fassent des histoires alors que les écoles en Angleterre verront les masques revenir en classe. L’animateur Jeremy Vine a défié Lisa et a fait valoir que ce n’était peut-être pas que les gens étaient plus en colère, mais simplement qu’il y avait plus de voix en raison de la population.

S’exprimant sur Jeremy Vine le 5, Lisa ne comprenait pas pourquoi les parents s’inquiétaient des restrictions.

Elle a partagé ses expériences avec ses enfants et a déclaré au programme : « C’est vraiment difficile, s’ils ne réussissent pas leur examen blanc et s’ils ne réussissent pas leurs vrais examens, ils n’iront pas à l’université, ce qu’il veut vraiment. à.

« Mais le Pays de Galles fabrique des masques dans les écoles depuis novembre, nous avons reçu un e-mail disant qu’ils les portaient.

« Je veux juste savoir pourquoi chaque fois que l’Angleterre a une nouvelle restriction, pourquoi y a-t-il un gros hoo-ha, pourquoi les parents commencent-ils à faire des coups d’envoi et à gémir à ce sujet et ils ne devraient pas le faire à cause de leur santé mentale ? »

Lisa a ajouté que tout le monde avait des problèmes de santé mentale mais ne comprenait toujours pas pourquoi les gens en Angleterre étaient si en colère,

L’animateur Jeremy Vine a souligné qu’une grande partie de la population britannique se trouve en Angleterre et qu’elle aurait donc la voix la plus forte en ce qui concerne les nouvelles règles et événements.

Lisa a conclu et a déclaré que ses enfants allaient à l’école et qu’aucun d’entre eux n’avait attrapé Covid.

Les élèves du secondaire anglais sont invités à porter à nouveau des masques dans les salles de classe pour tenter de freiner la propagation de la variante Omicron.

Les chiffres de samedi ont montré 162 572 nouveaux cas enregistrés alors que le gouvernement propose des plans d’urgence pour les industries souffrant d’absences de personnel.

Les couvre-visages seront mis en place jusqu’au 26 janvier.

Les enseignants et autres membres du personnel éducatif se sont intensifiés vers la fin du dernier trimestre, ce qui a fait craindre à de nombreuses personnes que de nouvelles perturbations dans les écoles ne se produisent dans les semaines à venir.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a déclaré à Sky News que les écoles devraient envisager des modalités de travail flexibles et la fusion des classes pour remédier aux pénuries de personnel.

Les syndicats d’enseignants de tout le pays ont salué l’action du gouvernement mais ont demandé de nouvelles mesures pour garantir que les examens ne soient pas perturbés plus tard dans l’année.

A NE PAS MANQUER :

Le Pays de Galles a introduit de nouvelles directives vers le début du mois de décembre selon lesquelles les élèves du secondaire devraient porter des masques.

Le premier ministre Mark Drakeford a déclaré que les étudiants devraient les porter dans les salles de classe et les espaces communs.

S’adressant à LBC, le leader gallois a déclaré: « Dans la plupart des pays de Galles, le port de masques dans les zones communes fait déjà partie du répertoire utilisé par les écoles », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que le moment est venu, à trois semaines de la fin du trimestre, d’introduire des garanties supplémentaires pour essayer de protéger notre population scolaire. [and] le personnel avec qui ils sont en contact en toute sécurité ».

Le dernier taux d’infection sur sept jours au Pays de Galles jusqu’au 28 décembre est de 1 720,9 cas pour 100 000 personnes.

Selon les données du gouvernement, le taux sur sept jours en Angleterre jusqu’au 28 décembre est de 1 389,8 pour 100 000.