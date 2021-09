Nouvelles du prince Andrew: Clubber «ne se souvient pas» de la date exacte à laquelle elle «l’a vu avec l’accusateur» | Royale | Nouvelles

Shukri Walker a remis au FBI une déclaration écrite décrivant comment elle aurait vu le couple à la discothèque Tramp à Mayfair en 2001. Plus tôt cette semaine, il a été affirmé que Mme Walker – qui avait 28 ans lorsqu’elle aurait vu le fils préféré de la reine – est disposé à témoigner contre lui dans l’affaire civile en cours de Mme Giuffre.

Ce soir, son avocate Lisa Bloom a admis que son client n’était pas sûr de la date exacte.

Elle a déclaré au Telegraph : « Elle ne se souvient pas de la date exacte.

“Elle se souvient de l’année mais surtout, comme c’était la seule fois de sa vie où elle a vu un royal en personne, elle se souvient avoir vu le prince Andrew car cela l’a beaucoup impressionnée.”

Mme Giuffre poursuit le royal de 61 ans pour des dommages-intérêts non spécifiés devant un tribunal de New York pour « détresse et préjudice émotionnels et psychologiques importants ».

Malgré le fait qu’il n’y avait aucun fondement à l’affaire lancée par Mme Giuffre, qui prétend qu’elle était une esclave sexuelle du défunt ami pédophile d’Andrew, Jeffrey Epstein, le duc a reçu l’ordre de répondre aux allégations du juge new-yorkais Lewis Kaplan.

On s’attend à ce que les deux parties conviennent d’un calendrier pour tout procès potentiel ou si l’affaire contre le duc est entièrement rejetée.

Si cela devait aller de l’avant, Mme Walker pourrait être appelée à témoigner.

Décrivant la soirée, elle a déclaré: «Il (Andrew) avait l’air de passer un bon moment.

“Et il était avec cette jeune fille qui était proche de mon âge, peut-être même un peu plus jeune que moi.”

Elle était avec un ami qui aurait corroboré sa version des événements.

Au cours de sa tristement célèbre interview à Newsnight, Andrew a déclaré qu’il n’aurait pas pu être à Tramp ce soir-là car il avait emmené sa fille, la princesse Beatrice, à une fête chez Pizza Express à Woking, dans le Surrey.

Hier, le juge Kaplan a donné aux deux parties jusqu’au 22 octobre pour soumettre un projet de calendrier, y compris des plans pour le processus de découverte et les dépositions.